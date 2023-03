Napoli-Atalanta, Gasperini vuole bloccare Lobotka: Spalletti ha la soluzione!

La mossa di Spalletti per rompere la ‘gabbia’ di Gasperini: l’allenatore del Napoli vuole sorprendere il suo avversario sul campo.

Il Napoli vuole dimostrare che la sconfitta contro la Lazio è stata soltanto un incidente di percorso. Ecco perché fin da subito, nella sfida contro l’Atalanta, la squadra di Spalletti sarà chiamata a mettere in campo una prestazione importante per appianare subito critiche e polemiche. Non che ce ne siano state molte, per la verità. La piazza è ben consapevole della forza della squadra, e proprio per questo non c’è grande preoccupazione. Una sconfitta può starci, soprattutto quando questa arriva grazie ad un episodio che ha di fatto lanciato la squadra di Sarri verso la vittoria. Una partita da pareggio, l’ultima giocata allo Stadio Diego Armando Maradona, sbloccata soltanto dal gran gol di Vecino.

Ora c’è l’Atalanta. Partita ostica di natura, con la squadra di Gasperini che vive un momento di profonda crisi. La vittoria non arriva, i nerazzurri hanno assoluto bisogno di punti anche per dare un segnale ai proprio tifosi. Due vittorie in otto partita tra campionato e Coppa Italia, davvero troppo poco per una squadra che ha mostrato di poter battere chiunque. Qualcosa si è inceppato e la Dea ha bisogno di ridestarsi. Questo è il grande problema contro il quale dovrà scontrarsi il Napoli, che al tempo stesso non può permettersi un altro passo falso se non vuole finire al centro dei dubbi di piazza ed addetti ai lavori.

Atalanta-Napoli, Spalletti contro Gasperini: mossa e contromossa per sbloccare il match

Ma cosa ha permesso alla Lazio di battere gli azzurri? Uno degli elementi è rappresentato senza dubbio dal blocco fatto a centrocampo nei confronti di Lobotka, fulcro del gioco azzurro. Attraverso di lui passa una larga parte della manovra partenopea, Sarri lo sapeva bene e proprio per questo ha schermato lo slovacco per cercare di tenerlo fuori dalla partita. In parte ci è riuscito, anche se non è stato solo questo l’elemento che ha permesso alla Lazio di portare a casa la partita.

Anche Gasperini è pronto a mettere in campo la stessa formula, vista già nel match di andata del mese di novembre. Anche in quel caso, infatti, l’Atalanta riuscì a mettere in difficoltà il Napoli lavorando proprio su Lobotka. I nerazzurri ci riproveranno, anche se stavolta Spalletti – come scrive anche questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ – è pronto a mettere in campo una contromisura.

Si, perché in questo mesi Di Lorenzo si è mostrato non soltanto come terzino affidabile, ma anche come mezzala aggiunta. In questo modo, di fatto, Spalletti potrebbe riuscire a trovare una chiave tattica per eludere il problema della ‘gabbia’ su Lobotka: il capitano del Napoli ha grande flessibilità tattica, e proprio il lavoro a centrocampo – in collaborazione con Anguissa – potrebbe aiutare la manovra ad essere fluida tanto da eludere il blocco dell’Atalanta. Spalletti ha chiaro il piano, sarà scontro totale con Gasperini.