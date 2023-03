“Credo che vedremo Spalletti in…”: addio Napoli, tifosi gelati

Cosa c’è nel futuro di mister Luciano Spalletti? Le dichiarazioni che arrivano non faranno piacere ai tifosi del Napoli, più innamorati che mai del lavoro svolto dal tecnico.

Con la metà di stagione nel pieno e obiettivi ambiziosi sempre più alla portata, in casa Napoli è inevitabile cominciare anche a pensare al futuro. Cosa accadrà quando calerà il sipario sull’andata 2022-23? È chiaro che la società è già a lavoro. Il presidente Aurelio De Laurentiis insieme al Ds Cristiano Giuntoli con lo staff al completo cominciano a orientarsi sul fronte del calciomercato, ma non solo.

Una delle situazioni più caldeggiate riguarda quanto accadrà con Luciano Spalletti. Il Napoli ha dalla sua un’opzione stagionale da poter far valere, ma la decisione sarà comunque presa di comune accordo, analizzando i risultati conseguiti ma anche le idee rispetto al prosieguo del progetto.

Del futuro dell’allenatore toscano ha parlato Paolo Tramezzani, attuale allenatore ed ex giocatore, intervenuto ai microfoni di ‘TvPlay’, canale Twitch, durante la trasmissione “Calciomercato.it”:”Luciano Spalletti ad oggi è pronto per sedere su qualunque panchina. Potrebbe anche essere invogliato a un cambiamento. Secondo me, se a Napoli vince lo scudetto, apre e chiude un ciclo per la particolarità e la passionalità della piazza”.

Futuro Spalletti, Tramezzani: “Può ambire a panchine e campionati prestigiosi”

Paolo Tramezzani ha poi proseguito: “Il mister sta facendo il massimo già ora, perché può vincere il campionato e andare avanti in Champions League. Il Napoli è una formazione che non deve temere nessuno. Spalletti immagino che di qui in avanti possiamo vederlo in altri campionati e anche su panchine più prestigiose. Tutti parlano bene di lui ora ma penso che siamo arrivati in ritardo nel giudizio complessivo su di lui”.

Luciano Spalletti ha spesso dovuto fare i conti con le critiche per alcune situazioni da spogliatoio, ma Tramezzani le guarda sotto una luce diversa: “Si ricordano spesso solo le polemiche in cui è stato protagonista. Ad esempio c’è stato il caso Icardi o il caso Totti. Al di là di come ha gestito i due capitani, di cui uno figlio della città di Roma, lui ci ha sempre messo la faccia. Questo aspetto mi piace molto, penso abbia dimostrato di essere insieme a Carlo Ancelotti e Antonio Conte il tecnico italiano più forte”.