“Potevo comprare il Napoli…”: Napoli, la rivelazione spiazza tutti

Il noto imprenditore ha rilasciato una clamorosa dichiarazione: oggi il presidente del Napoli avrebbe potuto essere lui.

La vittoria contro il Torino nel match di campionato significa altri tre punti importantissimi in cascina per il Napoli. Gli uomini di Spalletti guidano al classifica di Serie A e al contempo hanno anche già centrato una storica qualificazione ai quarti di Champions League. Una stagione straordinaria, frutto del lavoro della squadra, ma anche del reparto tecnico e della dirigenza.

In campo la coppia d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia continua a fare faville, sorretta da un collettivo che sta davvero sbagliando pochissimo nell’interpretare i dettami del tecnico Luciano Spalletti. Squadra costruita con sapienza e competenza dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, capace di rinnovare quest’estate una rosa che, con la partenza dei punti fermi degli ultimi anni, sembrava essersi indebolita.

Invece il direttore sportivo ha praticamente indovinato ogni colpo, permettendo al tecnico di avere a disposizione una squadra di alto livello. Il tutto nella cornice di una gestione oculata da parte del patron Aurelio De Laurentiis che, senza mai rinunciare ad un occhio al bilancio, ha costruito una squadra, ad oggi, capace di prendere applausi in Italia ed Europa. Ma, rivelazione dell’ultim’ora, Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto non essere il presidente. In cabina di regia del Napoli invece che l’imprenditore cinematografico poteva esserci un altro volto noto dell’imprenditoria italiana: Flavio Briatore.

Napoli, Briatore rivela: “Potevo comprare il Napoli prima di De Laurentiis”

E’ lo stesso Briatore a rivelare il retroscena. Ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’, in onda sulle frequenze di GR Parlamento, il noto imprenditore ha rivelato come in passato, precisamente prima che De Laurentiis rilevasse il club ormai fallito, fosse stato ad un passo dal diventare lui il proprietario del Napoli: “Si, in passato avrei potuto acquistare il Napoli. Prima che arrivasse De Laurentiis c’è stata questa possibilità.”

Il tutto non si è concretizzato. Ma è lo stesso Briatore a rivelare di non avere alcun rimpianto per quanto successo: “Non ho alcun rimpianto. Col calcio ci ho provato in Inghilterra con il QPR e poi in quel periodo avevo anche la Formula 1 con la Benetton.”