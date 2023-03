Occhio Napoli, tegola pesantissima: il top salterà Georgia-Norvegia

Doccia gelata per i tifosi: occhio Napoli, il top player mancherà alla super sfida tra Georgia e Norvegia, problema fisico per lui davvero pesante.

È momento di tirare il fiato anche per il Napoli capolista. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti viaggia a velocità folle in campionato e sogna un ruolo da protagonista anche nella UEFA Champions League. I quarti di finale contro il Milan potrebbero essere un turno favorevole per i partenopei, anche se il tecnico di Certaldo ha avvisato tutti: guai a sottovalutare gli uomini di Stefano Pioli.

Dopotutto, il triplice confronto con il Milan sarà uno dei temi caldi di questo mese di aprile. Il 2 si ripartirà in campionato, con la sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A. E di lì, poi, ci sarà il doppio atto in Champions League, prima a San Siro e poi al Maradona. E rispettivamente in data 12 e 18 aprile. Insomma, una serie di appuntamenti alla quale il Napoli spera di arrivare al top e senza alcun imprevisto di sorta. Incrociando, dunque, le dita per le notizie che giungono dai vari ritiri dei suoi nazionali. Anche perché le brutte notizie sono dietro l’angolo, persino per i giocatori più forti al mondo.

Occhio Napoli, niente Kvaratskhelia contro Haaland: il norvegese lascia il ritiro per infortunio

Ne sa qualcosa il fortissimo Erling Haaland. Il norvegese ha appena lasciato il ritiro della propria nazionale, a causa di un problema al muscolo dell’adduttore. Una brutta notizia per la Norvegia, che in questi giorni si prepara ad essere ospite della Georgia di Kvaratskhelia proprio nella ‘sua’ Batumi. Dunque brutte notizie per i tifosi del Napoli e per quelli georgiani, che volevano godersi lo scontro tra due titani del calcio moderno e del calcio che verrà.

All’Adjarabet Arena, il prossimo martedì 28 marzo, non ci sarà alcun confronto tra Haaland e Kvaratskhelia. Il bomber del Manchester City, infatti, sarà costretto a saltare questa e la sfida di esordio contro la Spagna, lasciando la sua Norvegia senza un pesante riferimento nelle prime due gare valide per la qualificazione al prossimo Europeo.