😱 “Offerta irrinunciabile”: Napoli, i tifosi si rassegnano all’addio

Il calciomercato può ricoprire d’oro il Napoli di Aurelio De Laurentiis: le ultime news avvicinano una partenza pesante illustre, tifosi avvisati

L’ottima stagione del Napoli renderà molto appetiti diversi elementi della rosa di Luciano Spalletti durante il calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli dovrà dunque lavorare per rispondere ad eventuali partenze illustri. Gli azzurri sognano un finale di stagione all’altezza di quanto fatto finora.

La concentrazione della squadra azzurra rimane catturata dai prossimi impegni nonostante cominciano a filtrare diversi interessamenti che coinvolgono i pezzi pregiati della rosa partenopea. Già da parecchio tempo si parla con insistenza del possibile addio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si sta consacrando come uno dei giocatori determinanti d’Europa.

Calciomercato Napoli: “offerta che non si può rifiutare” per De Laurentiis, Victor Osimhen può lasciare la formazione di Spalletti

Quello di Victor Osimhen è in questo momento uno dei profili più apprezzati in Europa. L’attaccante nigeriano ha siglato finora 25 reti tra Serie A e Champions League in questa stagione e aspira a migliorare questi numeri nei prossimi mesi. La crescita dell’ex Lilla è sotto gli occhi di tutti. Il giocatore è nel mirino della Premier League.

Sull’interesse del Manchester United per Osimhen oggi è tornato a scrivere ‘Il Mattino’ nell’

edizione di questa mattina. Il quotidiano napoletano ha ricordato come il nigeriano sia nel mirino dei ‘Red Devils’. E ha aggiunto alcuni particolari che possono risultare inquietanti per i tifosi del Napoli.

“Lo corteggiano, lo fanno sentire importante e adesso sarebbero davvero pronti a mettere sul tavolo del Napoli un’offerta che non si può rifiutare”, scrive ‘Il Mattino’. Aurelio De Laurentiis sembrerebbe dunque essere senza via d’uscita. L’eventuale addio di Osimhen costringerebbe Cristiano Giuntoli a setacciare il mercato per trovare un sostituto in grado di non far rimpiangere l’addio del numero nove, solo alle spalle di Erling Haaland per numero di reti firmate nei top campionati europei. Il calciomercato determinerà se gli scenari ipotizzati ora prenderanno forme precise.