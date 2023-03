🇮🇹 Italia-Inghilterra, presenza a sorpresa allo Stadio Maradona

Napoli accoglie l’Italia dopo oltre un decennio per il match di Qualificazioni a EURO2024 contro l’Inghilterra e sugli spalti spiccherà una presenza.

Sarà piuttosto pieno lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ in occasione di Italia-Inghilterra. In un clima di grande entusiasmo per le gesta degli azzurri di Luciano Spalletti, la gente accorrerà curiosa circa un decennio dopo l’ultima sfida a Fuorigrotta, per applaudire e incoraggiare la formazione guidata dal Ct Roberto Mancini, che invece vive fortune alterne. Lo stesso capitano del Napoli e terzino dell’Italia, in conferenza stampa, ha garantito che cercherà di apportare alla Nazionale diversi precetti che per il Napoli stanno servendo molto.

I napoletani che saranno allo stadio questo giovedì sera potranno seguire non soltanto l’Italia in sé ma anche gli azzurri che sono di casa al ‘Maradona’ normalmente, poiché tra i convocati oltre Di Lorenzo ci sono anche Meret e Politano. Per affrontare gli inglesi di Southgate il capitano del Napoli pare avere la maglia assicurata. Tra i pali invece il portiere friulano non riuscirà ad ostacolare il riferimento Gigio Donnarumma, mentre ad ora in attacco Berardi pare favorito su Politano.

Nonostante ciò, non mancherà il sostegno all’Italia e lo garantirà anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Italia-Inghilterra, De Laurentiis farà gli onori di casa: il patron sugli spalti del Maradona

Stando alle informazioni riferite da ‘La Repubblica’, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, sarà sugli spalti del Maradona in occasione di Italia-Inghilterra. Il suo sostegno in presenza alla formazione tricolore però non è l’unico gesto di supporto alla Nazionale di ritorno a Napoli dopo anni e anni di lontananza.

Il patron partenopeo infatti in prima persona si è impegnato per tutte le iniziative a corredo in questi due giorni napoletani per iil Ct Mancini, il suo staff, i giocatori e chiaramente gli esponenti della Federazione. Il presidente ha approfittato del buon rapporto ritrovato con Gabriele Gravina, a capo della FIGC, e ha fatto gli onori di casa. Ha seguito da vicino i lavori di restyling dello stadio e ha contattato gli ospiti VIP che saranno presenti alla serata. Poi se la godrà dalla sua seduta di riferimento in tribuna e sarà pronto per eventuali necessità.