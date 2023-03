🤩 “Lavoriamo con De Laurentiis”: Napoli, l’annuncio in diretta è una manna

L’annuncio renderà felici i tifosi del Napoli. La collaborazione col patron azzurro renderà l’evento indimenticabile.

La stagione del Napoli sembra andare giorno per giorno sempre più verso un’unica direzione.

Gli azzurri in campionato sono un treno in corsa. Ventitre vittorie, due pareggi e solo due sconfitte sono numeri straordinari per una squadra che nel frattempo ha anche conquistato una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

L’ultima partita, vinta 4-0 contro il Torino, è la dimostrazione perfetta del dominio azzurro in questo campionato. Una partita insidiosa trasformata in una vittoria “facile” con una tranquillità disarmante. E in Europa il percorso è molto simile. Un girone superato annientando tutte le avversarie, e la duplice sfide degli ottavi di finale giocata come solo le big d’Europa fanno. Niente sembra poter fermare questo Napoli, che adesso attende le prossime sfide come una consacrazione. La possibilità di fare la storia.

Osimhen e compagni sembrano inarrestabili, un treno destinato a fermarsi soltanto una volta arrivato a destinazione.

E la destinazione sappiamo tutti qual è.

La città è pronta. Già da diverse settimane l’euforia sta salendo, e la città partenopea sta incredibilmente sfatando tutti gli stereotipi che da sempre la tormentano. Superstizioni e malocchi non esistono ormai, la gente ci crede ed è convinta. Le bandiere sono già state appese ovunque e Napoli è ormai già azzurra, pronta a festeggiare uno scudetto atteso da 33 anni.

Napoli, il sindaco prepara la festa

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi qualche giorno fa aveva generato qualche polemica con le sue dichiarazioni durante la conferenza post scontri dei tifosi dell’Eintracht Francoforte. Il primo cittadino aveva invitato a non colorare la città di azzurro, richiamando ad una festa civile senza atti di vandalismo.

Oggi è tornato a parlare, ospite a Radio Marte, della festa scudetto.

“Stiamo lavorando alla selezione delle location per i festeggiamenti insieme con la Prefettura e la Questura. Piazza Plebiscito sarà il perno centrale”, ha dichiarato.

“Vorremmo coinvolgere tutti le municipalità per rendere la festa di tutta la città e non solo di Piazza Plebiscito. Insieme con il Napoli di De Laurentiis stiamo lavorando per far arrivare artisti e calciatori nelle varie sedi della festa. I giocatori del Napoli sono i protagonisti e vogliamo fargli sentire l’abbraccio dei napoletani da ogni luogo della città ”, ha concluso il sindaco.

Napoli ed i napoletani sono, dunque, pronti. Resta solo da portare a termine la stagione. Testa quindi all’ultima parte di campionato, dopo la sosta, con la triplice sfida al Milan (tra campionato e Champions League) e le partite che separano gli azzurri dalla matematica vittoria.