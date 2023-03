“L’ho sempre sognato…”: Napoli, c’è l’annuncio! Spalletti al settimo cielo

Il Napoli attende la fine della sosta per poi concentrarsi sulla gara con il Milan, ma per Spalletti bisogna registrare un annuncio.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto anche l’ultimo turno di campionato prima della sosta di due settimane per far giocare le varie nazionali. I partenopei hanno infatti battuto domenica scorsa il Torino di Ivan Juric con un netto 0-4: doppietta di Victor Osimhen, rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia e gol finale di Tanguy Ndombele.

Con la vittoria rimediata contro i granata, visto anche il ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli di Luciano Spalletti ha portato il proprio vantaggio sul secondo posto, ora occupato dalla Lazio dell’ex Maurizio Sarri, a ben 19 punti. Il team azzurro, una volta terminata la sosta, è atteso da un durissimo match di campionato.

La squadra campana ospiterà infatti allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Stefano Pioli, il quale sarà l’avversario anche nella doppia sfida dei quarti di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League. Tuttavia, in attesa della prima sfida contro i rossoneri, per l’intera piazza partenopea bisogna registrare un importante annuncio in sede di calciomercato.

Napoli, l’annuncio di Kolo Muani fa sognare Luciano Spalletti: “Ho sempre sognato di giocare in un grande club”

Kolo Muani, giocatore dell’Eintracht Francoforte accostato fortemente al Napoli in caso di una cessione di Victor Osimhen, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali dell’’Equipe’ del suo futuro: “Se cambierò squadra l’estate prossima? Ne stiamo già parlando, ma adesso mi sto concentrando sul mio club. Continuiamo a giocare le nostre partite e vedremo quest’estate. Giocare in grandi squadre? L’ho sempre sognato”.

Sul centravanti francese, di fatto, bisogna registrare gli interessamenti di varie squadre europee, tra cui proprio quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo, infatti, sta vagliando vari nomi per non farsi trovare impreparato in caso di una super offerta delle big d’Europa (soprattutto di Premier League) per il suo super centravanti: ovvero Victor Osimhen.