“Molti festeggiano ma a noi già è successo…”: Napoli-Milan, la rivelazione

Napoli-Milan e Milan-Napoli sono le sfide di Champions League che caratterizzeranno il mese d’aprile, a tal riguardo è giunta una considerazione importante.

Durante il mese di aprile per ben tre volte assisteremo a Napoli-Milan. O meglio il 2 aprile e il 18 la partita si terrà allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ prima per la Serie A e poi la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel mezzo ci sarà la sfida d’andata della competizione continentale e si terrà a partire dalle 21:00 il prossimo 12 aprile a ‘San Siro’.

Il Napoli, guardando alla stagione che sta conducendo in relazione con quella dei rossoneri, apparirebbe come il favorito. Sul piano tecnico ma anche di mentalità gli azzurri sono decisamente più maturi del Milan di Stefano Pioli, il quale fronteggia un’annata di incertezze tattiche e conferme mancanti. Il tutto nonostante sia il campione in carica in Serie A.

Chiaramente dall’altro lato della medaglia c’è la consapevolezza che i quarti di finale di Champions League siano una prima volta assoluta per il Napoli nella sua storia, mentre il Milan ha già in bacheca ben 7 trofei di questo genere, difendendo un record per l’Italia. In competizioni di tale portata la tradizione, l’esperienza o meglio l’attitudine può fare la differenza, sebbene questo Napoli appaia come arrembante.

Napoli, è sfida al Milan in Champions. Pellegatti provoca: “Leggo che…”

Il giornalista Carlo Pellegatti attraverso le colonne di ‘MilanNews’ ha ripreso l’argomento e commentato come segue l’incrocio tutto tricolore nella kermesse europea: “La squadra e l’allenatore sono questi. Dopo una straordinaria impresa, cercheranno di risalire sia in classifica in campionato che di stupirci ancora in Europa. Stefano Pioli dovrebbe, a Napoli, tornare nella zona di conforto, chiamata 4-2-3-1. Mi auguro che inserisca finalmente Krunic o Pobega o Vranckx nel tridente avanzato”.

Rispetto al duello storico fra le due squadre e i pronostici del caso, Pellegatti difende l’identità milanista in tale competizione: “Leggo da molte parti, in altre contee e con altri colori, che festeggiano già il passaggio del turno. Altri si immaginano presto protagonisti di inseguimenti mirabolanti ai danni del Milan. Ma è meglio tacere, stare uniti e aspettare fino a giugno. Entrare in campo loro e in tribuna concentrati. Emozionati e positivamente arrabbiati noi. Già è accaduto una volta che, nelle piscine di un hotel di Atene, qualcuno posasse, i giorni prima, con una finta Coppa dei Campioni. È finita 4-0… ma per noi. Per il Milan”.