❤️ Osimhen da sogno: lo ha detto davvero, gesto da applausi

La forza di Osimhen va oltre il campo, e oggi lo ha dimostrato. Le sue parole testimoniano tutto l’affetto che prova verso la sua terra.

Victor Osimhen è il simbolo di questo Napoli straordinario.

Fin da subito ha caricato, a suon di gol, la squadre sulle spalle. I suoi 25 gol in 28 partite sono numeri record per un attaccante che l’anno scorso era stato costretto a stare fuori per diverse partite a causa degli infortuni.

Oggi è il simbolo del Napoli. Il punto di riferimento di una squadra che, partendo ovviamente da un gruppo compattissimo, vede in lui la luce. Quella luce che ti fa sorridere gli occhi. Il nigeriano incarna perfettamente lo spirito di questa squadra comandata da Luciano Spalletti.

Ed è stato proprio il tecnico toscano a fargli fare il salto di qualità dall’anno scorso. Oggi Osimhen gestisce le partite, controlla i suoi movimenti e agisce solo nei momenti gisti, quando sa che potrà incidere. E sta funzionando.

Il suo atteggiamento in campo ha conquistato i tifosi, che di lui non ricordano soltanto gol per quanto spettacolari siano, ma anche i recuperi di palla e la determinazione che mette quando scende in campo. Ormai la città lo ama, tanto che negli ultimi mesi abbiamo visto nascere qualsiasi oggetto a immagine e somiglianza di Victor Osimhen.

Osimhen, nasce il suo progetto

Ma Victor non è solo il campo. In lui c’è qualcosa in più, frutto di una vita precedente al campo vissuta nella povertà. Quella povertà che ti lascia il segno e non la dimentichi, nemmeno quando arrivi a certi livelli.

Oggi Osimhen ha parlato in occasione della conferenza stampa della Nigeria, con cui è in ritiro per la sosta nazionali dove affronterà due match importanti conto la Guinea-Bissau. Alla stampa ha parlato dei suoi progetti futuri extra campo.

“Quello che fa Mane per la sua gente mi ha ispirato, anche se ho un’idea diversa. Lui si concentra sugli aiuti alla sua comunità senegalese, io voglio fare di più. Voglio aiutare le persone con disabilità in tutta l’Africa. Voglio fare tutto ciò che mi è possibile, e darò vita ad un mio progetto di sostegno“, ha dichiarato il nigeriano.

parole importanti quelle di Osimhen, che ha sempre detto di voler ricadiare l’affetto che i tifosi gli trasmettono. Se finora l’ha fatto con i tifosi del Napoli, da domani lo farà anche con tutti i cittadini africani che lo sostengono.