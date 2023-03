Addio Osimhen: mercato Napoli, ecco l’erede del bomber

Osimhen sembra destinato a lasciare il Napoli la prossima estate, ma il club partenopeo ha già individuato il suo erede in maglia azzurra.

Il Napoli si deve rassegnare a perdere Victor Osimhen in estate? L’eventualità sembra molto probabile, e per questo il ds partenopeo Giuntoli è già alla ricerca di un possibile sostituto per il bomber di Spalletti. Sostituire il nigeriano non sarà cosa facile, ma ci sono diverse opzioni sul tavolo, e una in particolare solletica i tifosi e gli appassionati.

Osimhen è stato fin qui l’assoluto trascinatore della formazione campana, nettamente prima in classifica e in corsa per la conquista della Champions League. Ma proprio queste sue prestazioni eccellenti hanno attirato interessi esteri sul suo conto. Già a gennaio, il Manchester United aveva cercato di prenderlo per 100 milioni, che si sono rivelati però troppo pochi.

De Laurentiis, secondo alcune fonti, starebbe provando a trattenere il giocatore, proponendogli un nuovo contratto che sfonderebbe il tetto salariale del Napoli. 10 milioni di ingaggio per tenere Osimhen al Napoli un’altra stagione, oppure la cessione in estate, per una cifra che dovrebbe oscillare tra i 120 e i 150 milioni di euro. Numeri che lo renderebbero il terzo giocatore più pagato della storia e il primo di sempre tra quelli usciti dalla Serie A.

Chi sarà il sostituto di Osimhen al Napoli? Ecco il nome caldo per l’attacco

Il club partenopeo, comunque, non sta a guardare, e sonda già il terreno per un sostituto. Scelta non semplice: dopo le grandi prestazioni di quest’anno, il Napoli dovrà cercare di confermarsi nella prossima stagione. Per questo servirà un attaccante di livello, ma anche con caratteristiche tecniche e tattiche adeguate al contesto, e che non costi troppo. Secondo ‘Il Gazzettino’, in cima alla lista di Giuntoli ci sarebbe Beto dell’Udinese.

Il centravanti portoghese classe 1998, già 9 gol e 2 assist all’attivo in stagione, piace però anche a diversi club della Premier League. Insomma, l’operazione di mercato è ancora aperta a vari possibili sviluppi, e il Napoli tiene d’occhio anche altri attaccanti. Ad esempio anche Jonathan David, la giovane punta canadese che ha già sostituito Osimhen al Lille.