😮 Intreccio Meret-Donnarumma: l’ha detto in diretta e può succedere

L’intreccio tra Alex Meret e Gianluigi Donnarumma può portare a scenari inaspettati: arriva l’annuncio in diretta, può succedere davvero

L’esperienza di Alex Meret al Napoli è ricca di alti e bassi. Il portiere ha trovato la sua dimensione in questa stagione, senza l’alternanza con David Ospina. Precedentemente ci sono stati comunque dei picchi, come con Ancelotti o nella finale di Coppa Italia 2020. Tuttavia, la scelta del club partenopeo di affidarsi all’ex Udinese ha fin qui ripagato le aspettative. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e la prossima estate ci sarà un incontro tra Giuntoli e Pastorello per stabilire quale sarà il futuro del portiere.

Gianluigi Donnarumma è il numero uno indiscusso del PSG e anche lui si è preso la titolarità dopo l’alternanza della scorsa stagione con Keylor Navas. Due portieri diversi, entrambi vestono la maglia della Nazionale italiana e insieme hanno vinto l’Europeo a Wembley nel luglio 2021. Condividono lo spogliatoio azzurro e il titolare è Donnarumma, decisivo nella vittoria di Euro 2020. Ma oggi l’ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, ha espresso un parere molto interessante sui due.

Italia, Meret o Donnarumma? Parla Tarallo

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Punto Nuovo Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo: “Non sono d’accordo sul fatto che Donnarumma sia intoccabile in Nazionale. Nel PSG ha commesso qualche errore di troppo, che comunque fanno parte dello sviluppo di un portiere. Gigio è superiore a Meret, nelle partite decisive è sempre importante. Alex, tuttavia, ha le qualità per mettere in difficoltà Mancini sulla scelta del portiere titolare”.

Bisognerà capire se Mancini concederà o meno delle occasioni a Meret in futuro. Fino a questo momento, il portiere del Napoli ha collezionato soltanto tre presenze con la maglia dell’Italia. L’ultima, a novembre scorso contro l’Albania. Il titolare resta Donnarumma, tra l’altro anche di due anni più giovani del collega. Per il portiere del PSG sono già cinquanta le partite giocate con la Nazionale. La più bella è proprio Italia-Inghilterra a Wembley.