Napoli, il ‘segreto’ di Spalletti spiazza tutti: “Non crede che…”

Il Napoli sta vivendo un astagione magica, e questo lo sappiamo. Ma quale è il segreto la squadra partenopea? Eccolo finalmente svelato.

Come fa il Napoli a essere in testa alla Serie A, a 11 giornate dalla fine, con 19 punti di vantaggio sulla seconda? Una domanda che in tanti, anche i tifosi partenopei, si sono posti. La squadra azzurra non sembrava certo in grado di poter avere un simile rendimento, a inizio stagione. Eppure le cose stanno andando eccezionalmente, non solo dentro i confini italiani ma anche in Champions League.

Quale sia dunque il segreto della squadra campana è oggetto di dibattito da diversi mesi. Sicuramente c’è un mix di una rosa giovane ma talentuosa e ambiziosa, che ha in Osimhen e Kvaratskhelia le sue punte di diamante. Poi c’è la bravura dell’allenatore e della dirigenza, che hanno saputo assemblare una squadra che al momento sembra perfetta. E va aggiunto senza dubbio il rendimento altalenante di tutte le avversarie, almeno in Italia.

Ma è ovvio che c’è molto di più, dietro all’incredibile successo del Napoli. Spalletti ha saputo mescolare gli indubbi valori tecnici della rosa a un’impostazione tattica moderna e spettacolare. Ma ha anche saputo gestire in maniera adeguata l’aspetto psicologico dei suoi giocatori. È di questo che ha parlato, tra le altre cose, proprio Victor Osimhen, nella sua ultima intervista.

Osimhen svela il “segreto” di Spalletti per il successo del Napoli

L’attaccante partenopeo si trova attualmente in Nigeria con la sua Nazionale, che nei prossimi giorni scenderà in campo per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Domani le Super Eagles ospiteranno la Guinea-Bissau, mentre lunedì giocheranno in trasferta contro la stessa squadra. Osimhen ne ha approfittato allora per concedere una lunga intervista alla testata locale ‘Elegebete Tv Sports’.

“Amo una cosa del mio allenatore Spalletti. – ha rivelato l’attaccante ex Lille – Lui ha questa mentalità: non crede che sia fatta finché non è davvero fatta. E lo ha trasmesso a tutto lo spogliatoio”. Osimhen ha spiegato che nessuno nel Napoli si permette di sedersi sugli allori, e tutti continuano a lavorare duramente in allenamento. “Come se dovessimo salvarci dalla retrocessione”.