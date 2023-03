😱 Osimhen e Kvara, la notizia fa esultare i tifosi: l’ha rivelato lui

Osimhen e Kvaratskhelia trascinano il Napoli, ma il loro futuro nel club campano è incerto. Ecco la rivelazione su un aspetto del loro ruolo.

È il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia, e non lo scopriamo certo oggi. Questa coppia offensiva è la vera protagonista della stagione dei partenopei, con il nigeriano che è finalmente esploso in tutto il suo potenziale. Al suo fianco, il georgiano è la grande rivelazione dell’annata, dopo essere arrivato per soli 10 milioni in estate dalla Dinamo Batumi. I due hanno attirato attenzioni da tutte le big d’Europa, e c’è chi teme possano lasciare presto la squadra.

Osimhen in particolare ha già ricevuto grosse offerte dall’estero, in particolare dal Manchester United. I Red Devils hanno già provato a sondare il terreno a gennaio con 100 milioni, ma De Laurentiis ha detto di no. Secondo quanto detto da ‘Il Mattino’, per il nigeriano il Napoli arriverebbe a cedere solo per 150 milioni di euro.

Discorso diverso per Kvaratskhelia, che è il perno su cui costruire il Napoli del prossimo futuro, nonostante l’interesse già noto del Real Madrid. Il presidente del club campano, però, starebbe lo stesso cercando trattenere la coppia un altro anno a Napoli, e potrebbe proporre a Osimhen un contratto favoloso. De Laurentiis offrirebbe al centravanti 10 milioni all’anno, sfondando ampiamente il tetto salariale del club.

Osimhen e Kvaratskhelia? La rivelazione sul loro ruolo nel Napoli

Ma se da un lato le due stelle azzurre fanno discutere i tifosi e gli appassionati in chiave mercato, dall’altro c’è chi ha fatto emergere un aspetto poco noto del loro ruolo in squadra. Stiamo parlando di Leo Ostigard, difensore del Napoli classe 1999, impegnato in questi giorni col ritiro della Norvegia. Il centrale scandinavo ha rivelato in conferenza stampa di allenarsi spesso assieme ai due attaccanti.

“In allenamento marco Kvaratskhelia e Osimhen, e traggo sempre qualcosa di positivo da queste esperienze”. Una piccola confessione, da parte di un giocatore che si sta vedendo poco in campo (appena 8 presenze stagionali), ma che sta maturando per il futuro. Nella prossima stagione, il giovane difensore norvegese potrebbe salire nelle gerarchie del Napoli, con il possibile addio di Juan Jesus, e punta a farsi trovare pronto.