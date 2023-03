😱 “Accordo saltato”: Napoli, la notizia lascia di sasso i tifosi

Fa sorridere l’episodio che coinvolge il presidente del Napoli De Laurentiis. L’accordo è saltato per questo motivo.

Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto un carattere piuttosto esuberante. Le sue dichiarazioni sono sempre stato oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. Il patron azzurro non ha mai nascosto quello che pensava, anche a costo di andare contro qualcuno.

E forse il suo carattere l’ha portato dove si trova oggi. Probabilmente anche grazie alle sue idee che oggi possiede una società con i conti a posto in un mondo calcistico pieno di debiti e relative indagini. E’ forse grazie anche alle sue idee che oggi si ritrova una squadra giovane, alla quale è riuscita a ridurre gli ingaggi, e per giunta sul tetto d’Italia e, in parte, d’Europa.

Il primo posto in campionato e la qualificazione ai quarti di finale di champions League sono, in parte, anche la conferma che la sua gestione ha portato gli obiettivi desiderati.

Una strategia per anni criticata da tutti, ma che oggi si è rivelata un modello gestionale. Sono molti i club nel mondo che stanno cercando di prendere spunto da De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis e l’accordo mancato

Il modello non è fruttuoso solo dal punto di vista dei risultati, ma anche degli introiti. In quanto squadra da anni ai vertici del campionato italiano, il Napoli gode di diversi sponsor d’eccezione. Uno su tutti, ad esempio, è Amazon. L’accordo triennale con l’azienda di Jess Bezos, frutta al Napoli circa 2 milioni di euro annui. Complessivamente il club azzurro incassa poco più di 11 milioni di euro dagli sponsor, che sono MSC, Lete e, da quest’anno, Floki.

Nel Libro “Per i soldi o per la gloria”, scritto dagli studiosi del Centro Sperimentale di Cinematografia Domenico Monetti e Luca Pallanch, si legge un aneddoto simpatico che riguarda il carattere di De Laurentiis quando si tratta di fare accordi commerciali.

L’episodio racconta un mancato accordo tra Napoli e Coca Cola. “Aurelio ha detto: ‘Non sapete fare la Coca Cola. ha passato mezz’ora a spiegare come secondo lui dovrebbe essere fatta la Coca Cola’”, si legge nel libro.

Il presidente del Napoli passò mezz’ora a spiegare la sua ricetta, convinto che l’azienda non sapesse fare la Coca Cola.