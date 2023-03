Napoli, fai attenzione: si inserisce la Juve, arriva lo ‘scippo’

Brutte notizie per il mercato del Napoli. La Juventus si inserisce per lui e prepara lo scippo a Giuntoli e Spalletti: ecco spiegato tutto.

In attesa di riprendere e affondare per la volata di primavera, il Napoli guarda già con interesse all’estate che verrà. La stagione finora è a dir poco straordinaria, ma sul tavolo della dirigenza partenopea non mancano alcune questioni irrisolte e altre ancora tutte da sciogliere. E capire cosa succederà sul fronte delle uscite, va da sé, sarà cruciale poi per capire come Cristiano Giuntoli e la sua equipe andranno a lavorare sul fronte delle entrate.

Basta pensare ad un nome su tutti: quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è protagonista di una stagione sensazionale, con numeri e prestazioni da vero top player. Per lui si sta stagliando già un’asta internazionale, con il Paris Saint-Germain ed il Bayern Monaco pronti a sfidare l’interesse della Premier League. Per questo il Napoli guarda già con interesse ad un eventuale erede dell’ex Lille, ben consapevole che trattenerlo dinanzi a certe offerte (soprattutto salariali) sarà missione quasi impossibile.

Napoli, occhi sull’erede di Osimhen: la Juventus si inserisce e prepara lo scippo

Tra i tanti nomi che il Napoli starebbe osservando per il futuro del proprio attacco, ci sarebbe soprattutto quello dell’orobico Hojlund. Il classe 2003 sta stupendo tutti da quando è arrivato l’Atalanta, che però si prepara a sua volta a fissare una base d’asta davvero molto importante. Il danese intriga Cristiano Giuntoli, che in lui rivede anche molte delle caratteristiche proprie di Osimhen, oltre che un potenziale veramente clamoroso.

Su Hojlund, però, non ci sarebbe solo il Napoli. Oltre Arsenal e Borussia Dortmund, ‘Sportmediaset’ registra anche la concorrenza della Juventus. I bianconeri dovranno capire quale sarà o meno il futuro di Vlahovic ed il danese potrebbe essere il rincalzo perfetto per l’ex Fiorentina. Una brutta notizia per i tifosi azzurri e per la dirigenza napoletana, che dal canto suo non parteciperà ad aste per il cartellino del talento danese.