Occhio Napoli, che ‘minaccia’ improvvisa a Spalletti

Il Napoli attende di ripartire dopo la sosta per le nazionali, ma attenzione alla minaccia improvvisa a Spalletti e ai suoi ragazzi.

Un cammino trionfante, senza se e senza ma. Il Napoli prosegue la propria marcia verso lo storico e agognato terzo Scudetto, con un percorso in campionato che sta stracciando qualsiasi concorrenza. Con diciannove punti di vantaggio sulla seconda, la formazione partenopea sta dimostrando di essere una delle squadre più dominanti nella storia della Serie A. E anche in Champions League, il prossimo mese, rischia seriamente di poter dire la sua.

Dopotutto, i quarti di finale non hanno messo sul cammino del Napoli un top club insormontabile. Il Milan di Stefano Pioli sarà certo una squadra da rispettare e temere comunque, ma resta anche un’avversaria alla portata degli azzurri. Nei primi diciotto giorni di aprile, Spalletti e Pioli si affronteranno per ben tre volte. E si partirà proprio dalla gara del 2, quando domenica prossima i partenopei ospiteranno i campioni in carica per lanciare anche un messaggio forte e chiaro, in vista poi dei due incroci di UEFA Champions League.

Napoli, si scalda già la gara col Milan: ‘minaccia’ improvvisa a Spalletti dai rossoneri

Il clima si preannuncia già rovente. I quarti di finale saranno un palcoscenico importantissimo per Napoli e Milan, che ambiscono ciascuna a recitare un ruolo da protagonista nella propria parte del tabellone. Il curriculum europeo dei rossoneri non è minimamente paragonabile a quello degli azzurri ed è un qualcosa che è stato rimarcato anche dagli stessi calciatori di Stefano Pioli.

Dal ritiro della sua Germania, infatti, il giovane Malick Thiaw ha ‘minacciato’ Spalletti ed il Napoli ai microfoni di ‘DFB.de’: “Sappiamo bene che loro stanno facendo una stagione straordinaria, ma noi siamo il Milan… Chi conosce la nostra tradizione, sa bene che la Champions è casa nostra!”. Parole chiare, che hanno un gusto sportivamente minatorio. Basterà davvero il prestigio ed il curriculum per arginare un Napoli che, ad oggi, appare invincibile? La piazza rossonera si attacca a questa speranza.