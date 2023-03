“Ha chiesto…”: mercato Napoli, Giuntoli cala il colpo di scena

Il Napoli è sempre più lanciato verso la vittoria del campionato, ma in sede di mercato bisogna registrare un colpo di scena di Giuntoli.

In attesa del ritorno del campionato contro il Milan di Stefano Pioli, per i tifosi del Napoli quella di oggi è stata una giornata ricca di annunci. Il più importante, ovviamente, è stato quello fatto dal patron Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, nel corso della consegna del premio ‘Enzo Bearzot’ a Luciano Spalletti avvenuta questa mattina al Maschio Angioino, ha di fatto ufficializzato la permanenza per almeno un altro anno proprio del tecnico toscano: “Scudetto? L’avremmo vinto già da qualche anno se il calcio avesse delle regole diverse. Spalletti? Rimarrà”.

Ma non solo Aurelio De Laurentiis ha svelato un aspetto importante del Napoli di quest’anno. Luciano Spalletti ha infatti confessato di avere un ‘accordo’ con i suoi giocatori: “Ho un patto con la squadra che è ancora il tempo di lavoro. Poi vedremo se si festeggerà”. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato della settimana prossima, in casa del team campano bisogna registrare un altro importante colpo di scena.

Mercato Napoli, anche Cristiano Giuntoli ha chiesto informazioni su Perr Schuurs del Torino di Juric

Il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ ha infatti riportato l’interesse di Cristiano Giuntoli per Perr Schuurs del Torino di Ivan Juric: “Sul difensore centrale bisogna registrare l’interesse dei più importanti club del nostro campionato come Inter, Milan e Roma. Anche il Napoli ha chiesto informazioni su di lui”.

L’articolo del giornale piemontese su Schuurs poi continua: “Tuttavia, l’interesse sul calciatore olandese di Ivan Juric è soprattutto quello della Premier League. Il centrale è infatti seguito soprattutto dal Liverpool di Jurgen Klopp, il quale è disposto ad offrire ben 50 milioni di euro per farlo giocare con la maglia dei ‘Reds’”.

Se la super offerta del Liverpool fosse confermata, per le squadra italaiane, quindi anche per il Napoli, sarebbe impossibile arrivare a Schuurs. Nessun club della nostra Serie A può di fatto ad arrivare ad una cifra così alta per un difensore centrale.