🚨 “De Laurentiis pronto ad uno sforzo”: Napoli, che mossa del presidente!

Arriva la decisione di Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli pronto ad uno sforzo economico in vista della prossima estate. 

Se √® vero che il Napoli che stiamo ammirando da qualche mese a questa parte sta facendo letteralmente sognare una piazza intera, √® anche vero che c’√® ancora molto da lavorare. Lo Scudetto non √® ancora matematicamente nella tasca della squadra azzurra. Certo, il distacco rispetto alle inseguitrici √® davvero notevole, ma questo non pu√≤ lasciar tranquillo Luciano Spalletti che invece vuole che i suoi giocatori restino saldamente sul pezzo. Guai a pensare di aver gi√† completato l’opera, anche perch√® ci sono pi√Ļ tavoli sui quali il Napoli dovrebbe andare a giocare.

Il campionato e lo Scudetto, come detto, ma c’√® anche il discorso Champions League. Aurelio De Laurentiis ha gi√† chiarito di voler fare bella figura all’intero di questa competizione, e non c’√® dubbio sul fatto che anche la squadra non voglia sfigurare. Come non c’√® dubbio, per√≤, che il Milan scender√† in campo con la voglia di buttare fuori gli azzurri: una soddisfazione importante che ovviamente la squadra rossonera non vuole assolutamente lasciarsi sfuggire. In campionato le distanze tra le due squadre sono siderali, ma in un contesto come quello di una competizione europea tutto pu√≤ succedere.

Napoli, De Laurentiis vuole tenere Rrahmani: pronto ad uno sforzo

Da qui ai prossimi mesi si conoscer√† anche il destino di diversi giocatori. Alcuni di questi, ovviamente, hanno bisogno di sedersi al tavolino con la societ√† per stabilire il da farsi. Certo, alcuni di loro gi√† lo stanno facendo da qualche tempo senza, per√≤, riuscire a trovare risultati. Come nel caso di Hirving Lozano e Piotr Zielinski, due protagonisti di questa squadra che non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Come riporta questa mattina la ‘Gazzetta dello Sport’, entrambi sono ormai arrivati all’ultimo contratto importante della loro carriera e non vorrebbero giocare al ribasso. Se per loro, dunque, la situazione potrebbe anche definirsi con un divorzio, discorso diverso √® quello per Amir Rrahmani.

Il presidente del Napoli – riporta la rosea – sarebbe pronto ad uno sforzo economico per cercare di arrivare alla firma dell’ex difensore del Verona che ha convinto tutti, compreso l’allenatore. La coppia formata con Kim, d’altronde, sta legittimando non soltanto la titolarit√† di entrambi ma anche quella che sar√† vorrebbe essere una conferma su tutta la linea.