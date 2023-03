⏱️ Napoli, finalmente arriva la notizia: Spalletti sorride, le ultime da Castel Volturno

Arrivano finalmente buone notizie per Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli può sorridere, le ultime da Castel Volturno.

Il campionato di Serie A è fermo. A fermare la cavalcata del Napoli ci ha pensato la sosta per le nazionali, con l’Italia tra le altre impegnata per le qualificazioni ad Euro 2024. Diversi giocatori azzurri sono partite per raggiungere le rispettive convocazioni, mentre altri sono rimasti in città e proseguono quindi gli allenamenti. Alla ripresa ci sarà subito da rimettersi sul binario corretto. Luciano Spalletti ha chiarito più di una volta che non bisogna lasciarsi andare a facili entusiasmi. Lo Scudetto resta un obiettivo ampiamente alla portata ma la matematica non ha ancora premiato gli azzurri. Questa potrebbe arrivare nel mese di aprile, e sono due i match indicati come possibili punti di meta per raggiungere la vittoria del tricolore.

La partita contro la Juventus, in programma la sera del 23 aprile all’Allianz di Torino, potrebbe decretare la vittoria del Napoli. Molti dipenderà chiaramente dall’andamento dei partenopei e contestualmente anche dall’andamento delle altre squadre inseguitrici. Non dovesse il Napoli centrare il titolo matematico in quella fase, potrebbe riuscirci la settimana dopo al Maradona contro la Salernitana. Queste due partite sono state indicate come possibili traguardi, anche se ci sarà da capire anche che tipo di impatto avrà l’impegno di Champions League contro il Milan.

Napoli, Spalletti può sorridere: due azzurri pronti al rientro

Spalletti, cosi come tutti i tifosi, fa gli scongiuri. In questa fase alla squadra serviranno forze e concentrazione, e soprattutto la disponibilità da parte di tutti. La speranza è che questa sosta non provochi problemi sotto il punto di vista degli infortuni. Spalletti, nel frattempo, lavora a Castel Volturno con quelli che sono rimasti e proprio in queste ore è arrivata una buona notizia per l’allenatore del Napoli.

Diego Demme e Giacomo Raspadori sono sempre più vicini al rientro. La notizia è confermata anche dal report della società pubblicato attraverso il sito ufficiale: “Il gruppo, integrato con elementi del settore giovanile, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione”, riporta il comunicato. “Successivamente lavoro di resistenza alla velocità con conclusioni in porta. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme e Raspadori – scrive il sito ufficiale del Napoli – hanno svolto lavoro individuale in campo“. Il Milan potrebbe essere una partita da cerchiare in rosso per il rientro, almeno per quanto riguarda Raspadori che manca da diverse settimane.