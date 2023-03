Napoli, l’ex Mazzarri ritorna in panchina: è colpo di scena

Novità sul futuro dell’ex tecnico del Napoli Walter Mazzarri. L’allenatore potrebbe presto tornare in panchina: ecco dove.

Walter Mazzarri resta uno dei tecnici più amati da parte dei tifosi del Napoli. Con lui la squadra azzurra ha vissuto il primo exploit dell’era De Laurentiis, iniziando la lunga serie di qualificazioni alle competizioni europee che dura ancora adesso. I tifosi in particolare ricordano le sue rimonte nei finali e il terzetto composto da Hamsik, Lavezzi e Cavani che ha portato a Napoli il primo trofeo, la Coppa Italia, dai tempi di Maradona.

Dopo la separazione con gli azzurri la carriera di Mazzarri, che sembrava dover decollare con la firma con l’Inter, ha subito un brusco stop. Il tecnico toscano infatti, dopo l’esperienza nerazzurra, è dovuto ripartire da club di media fascia. Dopo aver ottenuto una brillante salvezza con il Watford, ha collezionato due buonissimi campionati a Torino sponda granata, prima dell’esonero nella terza stagione all’ombra della Mole. Poi l’esperienza poco felice a Cagliari, anche qui conclusa con un esonero.

Come detto, l’ultima panchina di Walter Mazzarri è coincisa con lo sfortunato tentativo di salvare il Cagliari. Nonostante alcune buone serie di partite, Mazzarri, chiamato in corsa per salvare i sardi, non è riuscito ad imprimere la svolta necessaria, finendo esonerato prima della fine della stagione. Da quel momento il tecnico non ha trovato una nuova panchina, ma adesso una nuova possibilità si dipana all’orizzonte: lo Zamalek in Egitto.

Mazzarri pronto a ripartire dall’Egitto: contatti con lo Zamalek

Walter Mazzarri sembra che presto potrebbe tornare in sella. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb ci sarebbero stati già dei contatti con gli agenti dello Zamalek e, anche se non c’è ancora un’offerta ufficiale, si sta cercando la quadratura dal punto di vista economico.

Se il club sarà disposto a offrire un ingaggio soddisfacente sia al tecnico che allo staff, Mazzarri potrebbe seriamente considerare l’idea di allenare in Egitto in quello che è uno dei club storici e più prestigiosi del campionato nordafricano, detentore di 14 campionati egiziani, 28 coppe nazionali e ben 5 Champions League africane.