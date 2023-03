😱 Napoli stellare, De Laurentiis si supera: pronte tre firme

Il presidente De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Giuntoli, stanno già lavorando al Napoli del futuro: tre trattative in corso Napoli guarda in prospettiva. La società di Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di smobilitare dopo l’ottima stagione vissuta fino a questo momento, motivo per il quale gli azzurri puntano sui rinnovi di alcuni elementi per confermare il blocco che ha stregato l’Europa.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta occupando di tre rinnovi in particolare. Vale a dire quelli di Rrahmani, Lozano e Zielinski. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2024 e il Napoli non ha intenzione di perderli a zero a partire da gennaio prossimo, come ribadito quest’oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora ai rinnovi di Rrahmani, Zielinski e Lozano: difficili i primi due, azzurri disposti ad un sacrificio per il terzo

Cristiano Giuntoli si sta occupando in questa fase dei rinnovi di tre elementi importanti nell’undici di Luciano Spalletti, vale a dire Amir Rrahmani, Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Se le trattative dovessero arenarsi, dunque, si tenterà di monetizzare attraverso le loro cessioni nel corso del mercato estivo.

Ogni ragionamento in merito è differente dagli altri ma il Napoli ha un obiettivo comune, ovvero quello di non sforare il tetto ingaggi, che resterà invariato se – come pare – dovesse arrivare lo scudetto. Pertanto si proverà a rivedere al ribasso, ad esempio, gli accordi con Zielinski e Lozano, che in questo momento guadagnano una cifra superiore al tetto fissato.

Queste due per questa ragione sono le due trattative più complicate. L’austerity del Napoli, ha ricordato ancora la ‘Gazzetta’, è cominciata la scorsa estate con gli addii di calciatori del calibro di Mertens, Insigne e Koulibaly. Le discussioni sono ancora in corso sebbene le parti siano per il momento ancora lontane. Per Rrahmani, il Napoli sembra essere disposto ad uno sforzo importante. I partenopei si garantirebbero così la permanenza del partner di Kim.