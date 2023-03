🔴 Mercato Napoli, saltano i piani di De Laurentiis? Dipende dalla Juve

Sono in corso delle valutazioni in casa Juventus che farebbero saltare i piani di Aurelio De Laurentiis: tutti i dettagli

Il calciomercato del Napoli prenderà il via soltanto alla fine della stagione, quando si avrà più chiarezza su come la squadra di Luciano Spalletti terminerà campionato e Champions League. La dirigenza si è già attivata per le opportune valutazioni su alcuni giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. E in base agli addii, si opererà sul mercato. De Laurentiis ha fissato un tetto ingaggi a 3,5 milioni di euro l’anno, che viene superato da alcuni giocatori della rosa.

E poi un piccolo tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione di Arek Milik dal Marsiglia alla Juventus. Il centravanti polacco è stato acquistato in prestito per 750 mila euro dal club bianconero, da tempo sul giocatore. Il riscatto è sarebbe sui 7 milioni di euro e al Napoli spetta il 20% sulla futura rivendita a un terzo club. Ma ci sono delle novità significative a riguardo.

Napoli, la Juventus potrebbe non riscattare Milik

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus potrebbe non riscattare Arek Milik. All’interno del club bianconero sono in corso delle valutazioni serie sui prossimi centravanti e nelle ultime ore è rispuntato il nome di Alvaro Morata, ritenuto più duttile del polacco. Molto dipenderà anche dal futuro di Vlahovic e Kean, ma il riscatto di Milik non sarebbe così certo. Una decisione che saprebbe di beffa per De Laurentiis e il Napoli, visti anche gli ottimi numeri del polacco, che fin qui ha segnato 8 gol in 23 presenze non tutte da titolare.

La Juventus è in attesa soprattutto di capire se verranno restituiti i quindici punti in seguito al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. E ha ancora Europa League e Coppa Italia da giocarsi contro, rispettivamente, Sporting e Inter. Allegri vuole la qualificazione in Champions sul campo per guadagnarsi la riconferma, e anche la vittoria di un trofeo. E’ un estimatore di Milik e sa bene che può dare una grossa mano soprattutto se Vlahovic dovesse avere dei problemi fisici.