Napoli, salti di gioia per Spalletti: doppia firma

Il tecnico del Napoli può sorridere: a fine stagione sono previste due firme molto importanti per il consolidamento del suo scacchiere tattico

Questi mesi, a livello dirigenziale, saranno caratterizzati dalle trattative per i rinnovi dei contratti di quei giocatori prossimi alla scadenza del contratto. ‘Il Mattino’ ha fatto il punto sulla situazione che vede coinvolto il Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già all’opera per garantire a Luciano Spalletti la continuità di alcuni elementi.

Le considerazioni riguardano pure Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. Il capitano azzurro in realtà la data di scadenza è ancora abbastanza lontana (2026) ma la società del presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando pure con lui per tentare di venire incontro al desiderio del calciatore di Castelnuovo di Garfagnana.

Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro per aggiungere altre firme: Di Lorenzo e Rrahmani rinnovano al termine della stagione

Sono diverse le strategie sulle quali sta lavorando il Napoli. Gli azzurri lavorano tra le altre cose al rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. La società partenopea vuole blindare il calciatore, che ha già fatto conoscere il suo desiderio di terminare la carriera con la casacca azzurra. Il diesse Giuntoli e il suo agente Mario Giuffredi sono all’opera per accontentare la richiesta del capitano. A fine stagione, scrive ‘Il Mattino’, “è attesa la fumata bianca”. Negli scorsi mesi, il direttore sportivo toscano ha già messo a punto le firme di Anguissa, Lobotka e Meret. Quest’ultimo potrebbe rinnovare ulteriormente. Il suo accordo al momento è valido fino al 2024 con un’opzione in favore del Napoli per l’anno successivo.

L’articolo tuttavia è infarcito di vari nomi e fa il punto della situazione su vari calciatori. A cominciare da Amir Rrahmani, sotto contratto fino a giugno 2024. Il difensore kosovaro si è guadagnato sul campo la fiducia del Napoli e al termine del campionato saranno intensificati i contatti per giungere pure con lui ad un accordo per rinnovare l’intesa tra le parti. Due buone notizie per Luciano Spalletti, che si garantirà la possibilità di continuare a fare riferimento nel tempo su due tasselli molto preziosi del suo undici di base.