😕 Napoli, brutte notizie dalle Nazionali: la notizia gela Giuntoli

Il Napoli e tutte le squadre di campionato sono attualmente ferme per la sosta per le Nazionali. Le società osservano la situazione.

Il Napoli e Luciano Spalletti stanno realizzando un’autentica impresa nel corso di questa stagione. I numeri del club partenopeo sono spaventosi e i tifosi sono vicini ormai a festeggiare il terzo storico scudetto. Un titolo che manca da 33 anni e che Kvaratskhelia e Osimhen stanno contribuendo, insieme ai compagni, a riportare in città.

In questi giorni il campionato è fermo e tanti azzurri sono impegnate con le rispettive Nazionali. Basti pensare solo a Meret, Di Lorenzo e Politano, impegnati con l’Italia di Mancini, ma non solo. La sosta per le Nazionali è utile per raccogliere anche ulteriori indizi in chiave calciomercato ed anche Giuntoli monitora alcuni dei talenti che lui ha messo nel mirino. Uno di questo è senza dubbio il giovane attaccante danese Rasmus Hojlund.

Il giovanissimo calciatore dell’Atalanta è una delle rivelazioni dell’attuale Serie A e sono ormai mesi che viene accostato a diversi club italiani, tra i quali il Napoli. Nello specifico Hojlund viene considerato come uno dei papabili per vestire la maglia azzurra a fine anno, magari come sostituto della stella nigeriana Victor Osimhen. Se prima poteva essere considerata una scommessa ora le cose sono ben diverse e diversi club europei stanno osservando il calciatore.

Napoli, Hojlund show in Nazionale

In queste ore Hojlund ha giocato nuovamente titolare con la nazionale della Danimarca ed il giovane calciatore ha firmato una doppietta. Una settimana da sogno con Rasmus che ha realizzato 5 gol in due partite, numeri che senza dubbio attirano l’attenzione di tanti club europei. Il prezzo del calciatore di conseguenza schizza ed in casa Atalanta si sfregano le mani. Una notizia sicuramente non positiva per il Napoli, che, da sempre, preferisce non partecipare ad aste.

Hojlund viene sempre più paragonato al suo quasi omonimo norvegese Haaland e diversi club anche di Premier League stanno monitorando le sue prestazioni. D’altro canto la sua doppietta non è bastata. La Danimarca ha clamorosamente subito una sconfitta, caduta 3 a 2 contro il Kazakistan. I nordici erano in doppio vantaggio, ma nella ripresa è andata in scena una clamorosa rimonta.