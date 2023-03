Napoli, la previsione dell’ex che fa discutere: “Contro il Milan…”

La previsione dell’ex calciatore del Napoli che fa discutere riguardo le prossime sfide che i partenopei affronteranno col Milan

Il Napoli alla ripresa affronterà il Milan in campionato, per riprendere la marcia verso la conquista dello scudetto. Potrebbero bastare cinque vittorie ai partenopei nelle prossime cinque partite, per laurearsi campioni d’Italia già a fine aprile. Un grande risultato, considerando che la fine della stagione è fissata per il 4 giugno. E poi c’è un sogno ancora più grande, quello della Champions League. Il Napoli incontrerà i rossoneri ai quarti di finale, una doppia sfida pazzesca per importanza e qualità messe in campo da entrambe le squadre.

Il Milan vuole far valere il fattore storia sul campo e sta concentrando quasi tutte le sue energie sul percorso in Champions League. Pioli ha portato la sua squadra ai quarti di finale e il cammino, da quella parte del tabellone, è agevole rispetto all’altra parte con la presenza di Benfica e Inter. Fare pronostici sembra azzardato per tutti, anche se Andrea Petagna, ex attaccante di Napoli e Milan, ha provato a dare la sua previsione.

Napoli e Milan, Petagna parla della sfida Champions

Andrea Petagna, ex attaccante di Napoli e Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: “In Champions League la pressione è diversa, le partite si giocano in 180′, penso che tra Napoli e Milan saranno due sfide tattiche. A San Siro contro il Milan la storia ha un peso e si farà sentire, in campionato il Napoli ha vinto ma ha fatto molta fatica”. Poi su Osimhen ha detto: “Il migliore al mondo dopo Haaland, una forza della natura, è velocissimo”. Sarà molto interessante capire come si comporteranno Pioli e Spalletti nella doppia sfida, che ha già fatto scatenare i tifosi sui social.

Una partita che ripercorre gli anni d’oro della Serie A, quando Napoli e Milan si contendevano lo scudetto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, con fenomeni in campo come Maradona, Careca, Gullit e Van Basten. Non ci saranno gli stessi giocatori, ma un po’ di qualità c’è, per usare un eufemismo.