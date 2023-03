😱 Napoli, Sarri è pronto a strappartelo: tifosi spiazzati

La cavalcata del Napoli di Spalletti in campionato è a dir poco impressionante. Intanto proseguono i rumors di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande sorpresa, o almeno lo era, in Serie A. Ad inizio stagione nessuno si aspettava di vedere i partenopei cosi in alto ed invece gli azzurri sono ormai ad un passo dallo scudetto. Un titolo che manca da 33 anni e al quale ora manca solo la matematica. La città è in festa e i calciatori azzurri continuano a giocare ad un livello straordinario.

Dopo il Napoli in classifica c’è la Lazio di Maurizio Sarri, un’altra grande sorpresa in quest’annata. La società di Lotito ha effettuato un buon mercato, ma nessuno si aspettava di vederla subito dopo la capolista. Nell’ultimo turno di campionato la Lazio ha vinto il derby di Roma ed ha sferrato un colpo davvero importante in chiave Champions League.

La società capitolina ora può anche pensare all’eventuale mercato, con la Champions League che appare sempre più vicina. Le rivali dei biancocelesti sono impegnate con le competizioni europee mentre la Lazio non è più presente ne in Europa League e ne in Conference League. In caso di Champions potrebbe arrivare un colpo molto importante.

Napoli, Sarri sogna Zielinski per il centrocampo

Con la Champions il club biancoceleste ha bisogno di ulteriori rinforzi e secondo quanto riporta il Messaggero il club laziale valuta il nome di Zielinski. Il calciatore, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe una richiesta esplicita di Sarri che sogna di riaverlo dopo l’esperienza di Napoli. Le trattative per il rinnovo del polacco sono in fase di stallo da tempo ed anche per questo la Lazio e Lotito sognano il colpaccio.

Molto dipenderà ovviamente dalla qualificazione in Champions League, ma la Lazio fa sul serio per Zielinski. Il Napoli dal canto suo ora è impegnato totalmente nella lotta al campionato e alla Champions e le questioni relative al calciomercato sono probabilmente rinviate a fine anno.