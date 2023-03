Napoli, sorride Spalletti: altro che mercato, vuole continuare

Il Napoli può sorridere perché il top player di Luciano Spalletti non segue le voci di mercato: la stagione entra nel vivo

Nelle prossime partite si saprà di più sul futuro della stagione del Napoli. Per lo scudetto manca ancora qualche vittoria, prima dell’aritmetica certezza che farebbe esplodere di gioia la città. Splendidi scenari che farebbero entrare i calciatori partenopei nella leggenda. Poi però c’è la Champions League, con il Milan da affrontare in una doppia sfida che porterebbe addirittura il Napoli in semifinale in caso di successo. Dove ci sarà una tra Benfica e Inter, un sorteggio alla portata.

Il mercato di Giuntoli si è rivelato meraviglioso, con l’acquisto di due giocatori semisconosciuti come Min-Jae Kim e Khvicha Kvaratskhelia che si sono rivelati dei campioni. In particolare, il difensore sudcoreano ha sorpreso tutti in modo positivo per aver sostituito a dovere Kalidou Koulibaly. E infatti si sono fatti avanti diversi top club, visto che è presente una clausola rescissoria nel contratto di Kim. Su tutti, c’è il Manchester United.

Napoli, Kim non pensa al calciomercato

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Manchester United è il club più interessato a Kim. La clausola nel contratto del difensore è applicabile per le prime settimane di luglio e dipende anche dal fatturato dell’acquirente. E questo può alzare il prezzo fino agli 80 milioni di euro. Ma Kim adesso non pensa al mercato, vuole continuare a giocare con la maglia del Napoli per raggiungere più vittorie possibili. Fino a questo momento, il difensore sudcoreano ha giocato 35 partite in tutte le competizioni, segnando 2 gol e siglando anche un assist.

Sarebbe dura per il Napoli cedere il suo miglior difensore, dopo appena un anno dal suo arrivo. Giuntoli ha avviato le trattative per rinnovare i contratti di Amir Rrahmani e Juan Jesus. Per Spalletti sarebbe molto importante la conferma di Kim anche nella prossima stagione, visto che De Laurentiis ha già annunciato la permanenza del tecnico.