🔴 De Laurentiis non ha scelta: Napoli, il gesto estremo

Il Napoli si prepara a ricevere il Milan al Maradona per la prima volta in stagione, prima dei quarti di Champions, e si va verso il sold out

Febbre da Napoli, in vista della prossima sfida di Serie A. Dopo un paio di settimane di stop, domenica 2 aprile i ragazzi di Luciano Spalletti tornano in campo per un big match di campionato molto atteso. Al Maradona infatti arriverà il Milan detentore dello scudetto (ma a 23 punti dai campani), per una gara molto sentita che sta già facendo impazzire i tifosi.

A dirlo sono banalmente i numeri: dopo pochissime ore dall’apertura della vendita dei biglietti, diversi settori dello stadio sono già andati sold out. Per domenica sera si prevede allora il tutto esaurito al Maradona, visto anche il particolare contesto del match. Si tratta sì del ritorno di campionato, dopo la vittoria per 2-1 a San Siro del 18 settembre, ma le due squadra si affronteranno anche in Champions League.

Tra il 2 e il 18 aprile, infatti, Napoli e Milan si sfideranno in tutto tre volte, con la formazione partenopea che parte logicamente favorita dai pronostici. Il che spiega anche il motivo per cui lo stadio campano sta già andando verso il tutto esaurito. Il presidente De Laurentiis, a fronte di questa notizia, ha quindi deciso di prendere una decisione abbastanza drastica sui biglietti.

Si avvicina Napoli-Milan: stop ai biglietti omaggio

La società partenopea ha deciso poco fa di interrompere la distribuzione dei biglietti omaggio per la partita di domenica. A comunicarlo è stato quest’oggi ‘Il Mattino’, spiegando che il presidente De Laurentiis ha deciso di farlo proprio per andare incontro ai tifosi del Napoli. Vista la grande richiesta dei biglietti, il patron vuole fare in modo di garantire maggiori possibilità di accesso allo stadio.

Una mossa sicuramente ben accolta dai tifosi, e che comporta comunque un importante vantaggio per lo stesso Napoli, che potrà così incassare molto di più al botteghino. Chi non riuscirà a trovare posto per il match di domenica, potrà rifarsi in Champions League. Dopo l’andata dei quarti a San Siro, il 18 aprile i rossoneri torneranno a giocare al Maradona.