Mercato Napoli, colpo di scena: l’offerta gela i tifosi

Bomba di mercato direttamente dalla Premier League. Dall’Inghilterra sono pronti a fare follie: De Laurentiis cede?

La stagione del Napoli, con gli azzurri attualmente al primo posto in classifica e ai quarti di Champions League, ha lanciato alla ribalta diversi calciatori. I quali naturalmente, con annessa preoccupazione da parte dei tifosi del Napoli, sono finiti per essere oggetto del desiderio di mercato da parte di diverse big del calcio europeo.

Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di Football Insider, tra questi ci sarebbe il Chelsea che avrebbe messo nel mirino l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il club di Londra sta preparando un’offerta da 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro, per assicurarsi in vista della prossima stagione il calciatore.

La società inglese è alla ricerca di un attaccante di primo livello per la prossima stagione e sembra aver individuato proprio in Victor Osimhen il giocatore adatto alle proprie esigenze. La punta in grado di garantire un ottimo ammontare di gol e di conseguenza punti e vittorie per riportare i Blues nelle parti nobili della Premier League.

Chelsea, pronta la maxi offerta per Osimhen: c’è però l’incognita Champions League

La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere improbabile per il Chelsea, il che potrebbe rendere la trattativa per Osimhen più difficile. Infatti la partecipazione alla coppa dalla grandi orecchie potrebbe fare tantissima differenza e spingere il giocatore ad accettare o meno la corte dei Blues.

D’altro lato c’è comunque da tenere in conto la volontà del Napoli. De Laurentiis ha fatto capire più volte riguardo Osimhen che non accetterà offerte al di sotto delle tre cifre per il suo attaccante principale. Il Chelsea, secondo queste ultime notizie, si starebbe spingendo fino alla soglia di 115 milioni di euro. Una cifra importante che spinge il Napoli a riflettere, ma che, vista la concorrenza sul calciatore, potrebbe non bastare al di là del discorso Champions League. Sul nigeriano infatti si cono anche Manchester United e PSG e De Laurentiis è pronto a puntare, qualora dovesse decidere di privarsi di Osimhen, su di un’asta tra le pretendenti