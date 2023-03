Napoli, Kim può raggiungere Skriniar: la decisione di De Laurentiis

Il top club ha deciso di puntare su Min-Jae Kim a partire dalla prossima estate: il Napoli e De Laurentiis hanno preso una decisione

Il Napoli nelle prossime settimane affronterà tante sfide importanti per portare a casa lo scudetto e andare avanti in Champions League. Gli azzurri sanno bene che in questa stagione possono scrivere la storia e questo grazie anche alla campagna acquisti della scorsa estate condotta da Giuntoli. Sono arrivati giocatori semisconosciuti come Min-Jae Kim e Khvicha Kvaratskhelia, che hanno sostituito magistralmente due colonne dello spogliatoio come Koulibaly e Insigne.

In particolare, il difensore sudcoreano ha dimostrato grande affidabilità tecnica e mentale in tutti i match che ha giocato. L’urlo dei tifosi del Napoli, ovvero ‘Kim Kim Kim‘, è ormai diventato un must sia dello stadio Maradona, sia del settore ospiti azzurro in trasferta. Sono diversi i top club che hanno messo gli occhi sull’ex Fenerbahce, che nel suo contratto ha una clausola di circa 45 milioni di euro. E nelle ultime ore si sarebbe fatto forte l’interesse del PSG.

Napoli, il PSG vuole Kim

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il PSG si è fatto avanti per acquistare Kim la prossima estate. La clausola è di 45 milioni, che può salire in base al fatturato del club acquirente e sarà valida solo dall’1 al 15 luglio. Il difensore sudcoreano ha un contratto dal valore di 2,5 milioni di euro a stagione, ma De Laurentiis, insieme a Giuntoli, ha deciso di proporre un rinnovo con adeguamento con l’alzamento della clausola a 65 milioni. Questo per scoraggiare eventuali offerte da parte dei top club, col PSG che ha già definito l’arrivo di Skriniar e il Manchester United che pure è interessato al difensore sudcoreano.

Kim in questa stagione ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni e sono arrivati anche 2 gol con un assist. La sua esperienza all’ombra del Vesuvio fin qui è stata super positiva. Si è preso diverse responsabilità, è rimasto in panchina solo nella partita contro lo Spezia lo scorso 10 settembre e per un tempo con la Samp. Insomma, il Napoli ha intenzione di trattenerlo.