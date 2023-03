🟢 Napoli, semaforo verde per Kvaratskhelia: offerta e tifosi in festa

Semaforo verde per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, i tifosi del Napoli possono stare tranquilli: arriva l’offerta

Il Napoli si gode Khvicha Kvaratskhelia, uno dei migliori talenti del calcio internazionale. Diverse sono state le manifestazioni d’interesse da parte dei top club europei da quando l’attaccante georgiano è arrivato in Serie A. Non solo per i gol e gli assist in campionato, ma anche per le prestazioni in Champions League. I suoi numeri e la sua classe lo hanno posto come un giocatore destinato alla grandezza e perciò anche alle migliori squadre europee, per lottare in Champions ogni anno e, perché no, un giorno aspirare al Pallone d’Oro.

Nella prossima sessione di mercato, De Laurentiis dovrà resistere alle offerte per i giocatori più rappresentativi, non solo Kvaratskhelia, ma anche Osimhen e Kim. E poi ci sono Zielinski e Lozano in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Di rinnovo non si è ancora parlato, mentre per quello di Kvara le cose stanno iniziando a muoversi verso la parte del Napoli. Una scelta che non può che far felice i tifosi partenopei.

Napoli, ingaggio raddoppiato per Kvaratskhelia

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli vuole rinnovare il contratto di Kvaratskhelia fino al 2028, raddoppiando il suo ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni di euro a stagione. Un rinnovo volto soprattutto a spegnere sul nascere ogni tentativo da parte dei grandi club, Real Madrid su tutti, a voler acquistare il giocatore, destinato a restare almeno un’altra stagione al Napoli. Uno scenario che fa molto piacere ai tifosi partenopei e anche a Luciano Spalletti, con il maggior indiziato alla cessione che diventa Victor Osimhen.

Il contratto di Osimhen scadrà nel 2025 e il suo ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione impone delle valutazioni serie da parte del centravanti nigeriano e del suo entourage. Il Napoli, la scorsa estate, ha imposto un limite massimo di 3,5 milioni, anche per i giocatori più importanti della rosa e questo spinge l’attaccante verso altri lidi. Ed è inevitabile pensare che ci sia la Premier League sullo sfondo, un campionato molto apprezzato dallo stesso Air Victor.