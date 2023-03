🔴 Napoli, stavolta Giuntoli non ci è riuscito: offerta rifiutata

Il Napoli viene rifiutato dal giocatore dopo l’offerta di Cristiano Giuntoli di ingaggiarlo a parametro zero: tutti i dettagli

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma è chiaro che ci sono parecchie occasioni da sfruttare soprattutto a parametro zero. Questo il Napoli lo sa, e si è attivato sondando diversi giocatori in giro per l’Europa. Cristiano Giuntoli, la scorsa estate, ha portato avanti una strepitosa campagna acquisti. Sono arrivati, infatti, giocatori di alto livello come Kim, Raspadori e Kvaratskhelia. La difesa ha visto l’addio di Koulibaly e l’approdo di Kim e Ostigard.

Ci sono, comunque, delle situazioni da risolvere come i rinnovi di Amir Rrahmani e Juan Jesus. Il Napoli vorrebbe prolungare entrambi i contratti, ma l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. E il club partenopeo ha avanzato una proposta anche per Inigo Martinez, stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna. Di proprietà dell’Athletic Bilbao, si libererà a parametro zero tra pochi mesi e già adesso può firmare col suo prossimo club.

Inigo Martinez rifiuta il Napoli: vuole solo il Barcellona

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona ha intenzione di ingaggiare Inigo Martinez da svincolato e il difensore spagnolo ha già espresso il massimo gradimento per questa soluzione. Nell’ultimo mese, sono arrivate anche altre offerte, dall’Inter, ma anche dal Napoli. Il club partenopeo si è fatto avanti nelle ultime settimane, ma Inigo ha preferito rifiutare per aspettare il Barça, che ha problemi economici e per adesso non può tesserare alcun giocatore. Si tratterebbe di un bel colpo, anche se non proprio da Napoli dell’ultimo periodo, visto che si tratta di un classe ’91.

Inigo Martinez è un difensore centrale di grande affidabilità, ma che durante questa stagione ha subito diversi problemi fisici. In totale, sono quattordici le presenze tra Liga e Copa del Rey, con un gol segnato in 1.260′ giocati. Il Barcellona cerca nuovi giocatori per rinforzare la rosa di Xavi e Inigo rifiuta il Napoli e gli altri club, aspettando che Laporta risolva quei problemi che potrebbero portare via anche uno come Gavi.