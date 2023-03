Addio Osimhen? Calciomercato Napoli, doppio capolavoro Giuntoli

Il Napoli si prepara alla prossima campagna acquisti. Occhio al doppio capolavoro di Giuntoli, in caso di partenza di Victor Osimhen verso l’Inghilterra

Un mese di aprile decisivo, quello che attenderà il Napoli alla ripresa delle ostilità. Messa alle spalle la sosta per le Nazionali, gli azzurri si ritroveranno in campionato contro il Milan. Il primo dei tre atti contro i rossoneri sarà quello meno delicato, forse, per gli equilibri stagionali, considerando che il doppio confronto di Champions League può aprire ad un traguardo storico per il club e per la piazza partenopea.

Traguardi che il Napoli sta tagliando grazie al lavoro di Luciano Spalletti e grazie a quello svolto in estate da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro ha dimostrato una gestione illuminata nel corso dell’ultima campagna acquisti. E nel corso della prossima rischia di essere costretto a dover replicare alcuni dei suoi capolavori. In particolare, se dovesse andar via un top player come Victor Osimhen. Rimpiazzarlo non sarà semplice, ma dinanzi a certe offerte e a certe cifre diventerà quasi un’obbligata necessità.

Addio ad Osimhen? Il Napoli prepara due scenari: doppio capolavoro di Giuntoli

Per questo il Napoli si prepara già a quello che potrebbe inevitabilmente succedere nel corso della prossima estate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Cristiano Giuntoli lavora su ben due scenari. Gli eredi di Victor Osimhen, dunque, potrebbero essere riassunti a due nomi su tutti: quello di Rasmus Hojlund e del portoghese Beto. Due profili giovani e che già ben conoscono il nostro campionato, anche se l’ex Carpi ha una preferenza.

Quale? Quella per il danese di proprietà dell’Atalanta. Nulla contro il bomber dell’Udinese, ma Hojlund sta mettendo in mostra numeri e potenziale da vero top player. Un 2003 che è stato già capace di impattare con questa voracità la nostra Serie A e che più ricorda Osimhen per doti fisiche e mentali. Sarà lui l’erede designato del nigeriano? Il Napoli lo segue, intanto Giuntoli studia e prepara un possibile doppio capolavoro sul mercato.