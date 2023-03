Napoli, De Laurentiis non vuole saperne: decisione presa, ora la firma!

Non ci sono dubbi. La decisione di Aurelio De Laurentiis è ormai presa, i tifosi del Napoli adesso possono guardare al futuro con fiducia.

Aurelio De Laurentiis vuole festeggiare. Dopo tanti anni di sacrifici, con una gestione economica assolutamente invidiabile, adesso il patron del Napoli ha concretamente nelle proprie mani la possibilità di portare a casa il primo Scudetto della sua avventura in azzurro. I tifosi sognano di festeggiare dopo ben 33 anni di attesa, anche se la strada è ancora lunga. Ci sono ancora tante partite da giocare, e c’è anche la Champions League come variabile che potrebbe condizionare le cose. La verità, però, è che tutto questo è frutto del grande lavoro svolto proprio dal presidente ed anche dal direttore sportivo che la scorsa estate ha messo in piedi una campagna acquisti che oggi meriterebbe applausi a scena aperta.

Ha avuto fiducia, De Laurentiis, e cosi ha deciso di affidarsi alla competenza di Giuntoli che ha ripagato le attese. Ora c’è da inseguire lo Scudetto, da far bene in Champions League (il presidente ci tiene molto) ed anche da mettere in piedi le basi per la prossima stagione. Il patron, infatti, non ha alcuna intenzione di limitarsi ad una sola stagione, un exploit isolato. C’è la volontà di creare un nuovo ciclo, a partire dall’allenatore e non solo.

Napoli, la decisione di De Laurentiis su Kvaratskhelia

Luciano Spalletti è uno dei pilastri di questo progetto. De Laurentiis ha già chiarito di volerlo confermare anche per il prossimo anno, anche se va capita la volontà dello stesso allenatore. Poi ci sono i giocatori, quelli che sono stati i protagonisti di questa cavalcata straordinaria che si spera possa culminare proprio con lo Scudetto. Su Victor Osimhen ci sono le mire di diversi top club europeo: il Napoli potrebbe concretamente lasciarlo partire qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua al valore del giocatore (ad oggi non meno di 150 milioni di euro).

Il nigeriano potrebbe partire, ma per altri il discorso è ben diverso. Anche Kvicha Kvaratskhelia ha dimostrato di avere delle qualità importanti, diventando in breve tempo un vero e proprio beniamino dei tifosi. Per il georgiano, però, i piani della società sono ben diversi. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciar andare il numero 77 azzurro.

Alla fine di questa stagione – si legge – il patron incontrerà l’entourage del giocatore per arrivare al rinnovo di contratto. Una ferma volontà da parte del presidente del Napoli.