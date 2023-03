Allarme Kim: tifosi del Napoli gelati, ecco pronto il suo erede

Napoli, occhio all’allarme che suona attorno al nome di Kim. Tifosi azzurri col sangue gelato, ecco pronto il suo erede nella difesa azzurra

Sostituire un certo Kalidou Koulibaly era una missione tutt’altro che semplice, indifferentemente dal difensore che sarebbe poi sbarcato all’ombra del Vesuvio. E invece, Kim è riuscito a colmare in poco tempo il vuoto lasciato dall’attuale centrale del Chelsea. E addirittura, è riuscito a convincere una parte della tifoseria di casa Napoli di essere addirittura meglio del suo predecessore.

Il dato incontrovertibile, intanto, è uno solo: il suo impatto. Arrivato dal campionato turco, Kim non sembra aver avuto problemi nel digerire il confronto con la Serie A e a diventarne in poco tempo uno dei migliori difensori. Il sud coreano è oggi uno dei centrali più performanti in Europa, uno dei pochi capace di abbinare forza fisica, esplosività, leadership e letture da vero fuoriclasse. E non a caso, la fila formatasi alla porta del Napoli per il suo cartellino è un primo importante allarme che spaventa i tifosi azzurri. Anche perché quella famosa clausola rescissoria fa tremare tutti, anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Allarme Kim, in caso di partenza ecco gli eredi scelti da Giuntoli: il Napoli prepara l’alternativa al coreano

Cristiano Giuntoli che non vuole farsi trovare impreparato sul mercato. Massima attenzione già ad un eventuale erede di Kim, come svelato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Il numero uno resta Djalò del Lille, ma il suo infortunio al crociato anteriore potrebbe aver complicato la corsa per le concorrenti. Pertanto, occhi su altri nomi caldi, molti provenienti anche dalla nostra Serie A.

Becao dell’Udinese, Schuurs del Torino e Demiral dell’Atalanta. Tre nomi che ben conoscono le dinamiche del campionato italiano e che non avrebbero troppe difficoltà nell’inserirsi nello scacchiere di Luciano Spalletti, in particolare il centrale granata che piace tanto anche a Giuntoli. E poi restano vive le opzioni provenienti dall’estero: occhi in Germania, dove Diallo è in prestito al Lipsia dal PSG e dove Lacroix sta stupendo tutti con il suo Wolfsburg.