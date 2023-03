“Festa Scudetto? No…”: Napoli, uno degli azzurri frena i tifosi

La città di Napoli continua a tingersi d’azzurro nella speranza di poter festeggiare a breve la vittoria dello Scudetto. Ma arriva l’avvertimento in queste ore…

Il Napoli viaggia spedito verso il sogno Scudetto. In questa sosta per le nazionali diversi azzurri hanno avuto modo di riposare, prendere fiato e farsi trovare pronti per la ripresa. Nella giornata di oggi anche la notizia del recupero di Giacomo Raspadori ha fatto tirare un sospiro di sollievo all’allenatore che contro il Milan potrà probabilmente contare sull’ex attaccante del Sassuolo. Da capire, invece, le condizioni di Bereszynski che invece ha avuto dei problemi con la Polonia ed oggi ha fatto sapere di non essere sicuro di poter essere presente per il match contro i rossoneri. Molto dipenderà, anche in questo caso, dall’evoluzione nelle prossime ore.

In città c’è grande entusiasmo. I tifosi vivono con trepidante attesa questo periodo della stagione. Mancano ancora diverse partite, ci sono tanti punti in palio e ci sono almeno un paio di partite che secondo gli analisi potrebbero essere cerchiate in rosso per poter festeggiare la matematica dello Scudetto. Quella contro la Juventus in quel di Torino ma anche la sfida interna contro la Salernitana ad una settimana di distanza. Molto dipenderà, ovviamente, anche da quello che sarà il rendimento delle inseguitrici.

Napoli, Zielinski avverte i tifosi sulla festa Scudetto

In città sono già comparse tantissime bandiere, striscioni di ogni tipo. In generale c’è un grande clima di festa, lo Scudetto non è mai stato cosi vicino come in quest’annata cosi particolare per gli azzurri. Eppure, c’è chi prova a gettare acqua sul fuoco. Piotr Zielinski, dal ritiro della Polonia, ha parlato proprio del clima che si respira in città, cercando di lanciare un messaggio ben preciso ai tifosi del Napoli.

“La città si prepara a festeggiare la vittoria di questo Scudetto? Non facciamo ancora calcoli”, ha detto il polacco come riportato da diversi media tra cui anche ‘SportMediaset’. “Perché manca l’aritmetica certezza. Abbiamo un grande vantaggio, è vero, ma non ci fermiamo”, ha ancora detto Zielinski. “Nessuno pensa che sia già fatta. Dobbiamo continuare – ha ancora perseguito il centrocampista del Napoli – così perché ci sono ancora diverse partire alla fine del campionato”, le sue parole.