Gioia Napoli, ma decisione amara: sarà inevitabile

Napoli al settimo cielo in questo momento della stagione, ma la decisione sarà amarissima. Ecco perché, però, sarà anche inevitabile

Una stagione da ricordare, in attesa che la volata di primavera la renda davvero indimenticabile. Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo e di una squadra capace di stracciare qualsiasi concorrenza, sia in Serie A che in Champions League. Il merito va dato certamente alle individualità azzurre, coadiuvate da un lavoro spettacolare da parte del tecnico Luciano Spalletti. Quest’ultimo bravissimo nel costruire un impianto capace di esaltare chiunque.

Merito che, però, il trainer nativo di Certaldo dovrà condividere al termine della stagione con Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è uno dei grandi protagonisti dell’esplosione tecnica di questa squadra, messa su tra scetticismo e facili critiche. E invece venuta fuori grazie alle grandi intuizioni dell’ex dirigente del Carpi. Il quale è stato bravissimo anche nel completare la rosa di Spalletti, dotandola di abbondanza e qualità in ogni reparto. Il tutto con operazioni intelligentissime, seppur non in pieno stile azzurro.

Napoli, decisione amara per Ndombele: ecco quale sarà il suo futuro

È il caso di Ndombele, arrivato in prestito dal Tottenham con un diritto di riscatto pari a 30 milioni di euro. L’ex stellina del Lione non è riuscito però a brillare come ci si aspettava, complice anche un rendimento straordinario dei suoi colleghi di reparto Zielinski-Anguissa. Per questo il Napoli ora ragione sul proprio futuro, maturando una decisione agrodolce nonostante il momento di grande gioia per tutto il gruppo azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli non riscatterà il cartellino di Ndombele. Ritenuti eccessivi i 30 milioni pattuiti durante la scorsa estate con il Tottenham. Al netto di colpi di scena o di colpi di forbici al prezzo del suo cartellino, Cristiano Giuntoli si prepara a lasciar tornare indietro l’ex Lione. Un abbraccio caloroso da parte di Spalletti, qualche sorriso amaro e via: in caso di mancato riscatto, la scintilla non sarà scattata ma il francese resterà nella storia per la magica annata vissuta con il Napoli.