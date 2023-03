“Inconcepibile!”: rabbia Napoli, polemica nel corso della sosta

Durante la sosta per le nazionali è scoppiata la polemica che riguarda anche il Napoli. Ecco la dura presa di posizione del grande ex.

La sosta per le nazionali arriva in un momento in cui il Napoli guida la classifica di Serie A ed è ai quarti di Champions League. Una situazione che naturalmente sta facendo la gioia dei tifosi azzurri, ma che sta anche scatenando qualche malumore di troppo e dando adito ad alcune polemiche.

In particolare negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web alcune dichiarazioni di esponenti del tifo organizzato salernitano che stavano accogliendo con fastidio le bandiere del Napoli comparse a Salerno. Una polemica che, secondo l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti, non ha assolutamente senso di esistere.

“Sono originario di Salerno e ho raggiunto importanti traguardi nella mia vita a Napoli.” ha dichiarato l’ex difensore a Canale 21. “Mi chiedo spesso perché esiste questo astio nei confronti di Napoli. Trovo inconcepibile che ci sia chi alimenta un odio senza senso verso la città di Napoli. Una cosa davvero senza alcun senso. Non riesco a trovarlo.”

Napoli, Bruscolotti è chiaro: “Noi del Sud dovremmo essere uniti!”

L’ex difensore del Napoli sposta poi il focus dalla diatriba tra la città di Napoli e quella di Salerno a tutto il Sud. Bruscolotti infatti poi parla di come, secondo lui, sia inconcepibile l’odio che alcuni meridionali hanno nei confronti di altri meridionali: “Invece di darci forza l’un l’altro, noi del sud spesso litighiamo e remiamo contro, e questo è un male che affligge le nostre terre. Litighiamo con quelli della porta accanto.”

“Davvero non riesco a capacitarmene!” ha concluso Bruscolotti. “E’ una pessima abitudine che come meridionali ci ritroviamo. Ma perché? Che senso ha odiare il tuo vicino di casa. Davvero non riesco a concepire che senso possa avere per uno del Sud odiare un altro del Sud.”