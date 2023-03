Napoli, brutte notizie per il top: la Nazionale gli costa caro

Napoli, brutte notizie per un giocatore azzurro, reduce dalla partita di oggi con la sua nazionale: un’altra delusione per l’azzurro.

Bene con il Napoli, ma non altrettanto in Nazionale. Un destino comune a tanti giocatori azzurri, che agli ordini di Luciano Spalletti stanno vivendo una stagione eccezionale, ma lontano dal Napoli sorridono poco. È successo anche oggi a uno dei pilastri della formazione che capeggia la classifica della Serie A: una brutta notizia per il giocatore partenopeo.

Un problema che conoscono in tanto, dicevamo. A partire da Politano e dal capitano Di Lorenzo, che con l’Italia hanno vissuto la deludente sconfitta contro l’Inghilterra maturata proprio allo stadio Maradona. Un poco meglio alla Nigeria di Osimhen, sconfitta venerdì scorso in casa dalla Guinea Bissau, ma vittoriosa quest’oggi sullo stesso avversario.

Battuta anche la Corea del Sud di Kim Min-jae, 2-1 in amichevole contro l’Uruguay. Differentemente, ha potuto sorridere invece Kvaratskhelia: sabato, la Georgia ha regolato 6-1 la Mongolia in amichevole. I caucasici tornano in campo questa sera per le qualificazioni ai prossimi Europei, e alle 18.00 affronteranno la Norvegia di Odegaard (assente Haaland).

Nazionale amara: sconfitta per la stella del Napoli

Chi non ride, invece, è Zambo Anguissa. Poco fa si è conclusa con una clamorosa sconfitta la partita contro la Namibia, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Già venerdì il Camerun aveva ottenuto un risultato deludente, pareggiando 1-1 contro lo stesso avversario. Dopo tre partite, I Leoni Indomabili si trovano in seconda posizione nel Gruppo C, a un punto dalla Namibia.

Diventa decisiva, quindi, la vittoria sul Burundi nella gara che si giocherà il prossimo settembre. Per allora, il ct Rigobert Song dovrà trovare la quadra, dopo il Mondiale poco soddisfacente. In particolare riuscire a far rendere al meglio il centrocampista del Napoli, apparso davvero sottotono in questi due incontri con la sua Nazionale.