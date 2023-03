🚨Ufficialità beffa per il Napoli, è successo durante la sosta

L’ufficialità avvenuta durante la sosta, è una vera e propria beffa per il Napoli e nello specifico per Luciano Spalletti: cos’è successo

Il Napoli ha concluso il suo mese di marzo vincendo due partite su tre in Serie A e certificando l’approdo ai quarti di Champions League, battendo l’Eintracht. L’unica sconfitta è arrivata allo stadio Maradona contro la Lazio, allenata dal grande ex Maurizio Sarri. L’allenatore ha annullato tutti i punti di forza dei partenopei, che nelle poche occasioni da gol avute sono stati anche sfortunati. Come la traversa colpita da Victor Osimhen di testa e la ribattuta di Kim, troppo debole per battere Provedel.

Uno 0-1, firmato da Matias Vecino, che ha portato alla seconda sconfitta in campionato per il Napoli dopo quella con l’Inter di gennaio. Una vittoria che ci può stare per la Lazio, che vuole arrivare nei primi quattro posti. Sarri e la squadra sono molto focalizzati su quest’obiettivo, a maggior ragione dopo l’uscita dalla Coppa Italia, dall’Europa League e dalla Conference. Ed è arrivata un’ufficialità che fa molto piacere ai tifosi biancocelesti.

Napoli e Lazio, è ufficiale: Sarri allenatore del mese

La Lega Serie A, attraverso i suoi profili ufficiali, ha reso noto che Maurizio Sarri ha vinto il premio ‘Allenatore del mese di marzo’. Un premio meritato, visto che l’allenatore della Lazio ha vinto la partita con il Napoli, capolista del campionato, e il derby con la Roma. Nel mezzo, un pareggio al Dall’Ara col Bologna. Attualmente, i biancocelesti occupano il terzo posto a -1 dall’Inter e sono in piena corsa per la qualificazione in Champions League, anche se molto dipenderà dall’esito del ricorso della Juventus sul -15 e dai due filoni d’indagini sulla manovra stipendi e plusvalenze bis.

Per Spalletti, dunque, non c’è stato il terzo premio da quando è iniziata la stagione. L’allenatore del Napoli ha vinto nel mese di ottobre e gennaio. Mentre a quota 1 ci sono Mourinho, Sottil, Allegri, Thiago Motta e lo stesso Sarri. Resta da capire chi vincerà nei mesi di aprile e maggio, anche se è chiaro che il successo che vuole raggiungere il tecnico di Certaldo è un altro.