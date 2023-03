Calciomercato Napoli, l’Arsenal vuole il big: 30 milioni di euro

Il Napoli segue il big da diverso tempo, ma lo vuole anche l’Arsenal: possibile offerta da 30 milioni di euro, tutti i dettagli

Sono tanti i giocatori seguiti da Cristiano Giuntoli per rinforzare la rosa del Napoli durante la prossima sessione di mercato. Il club partenopeo monitora rinforzi in tutti i ruoli, anche perché non è ancora a conoscenza delle offerte che arriveranno per i big. Nel mirino dei top club di Premier League sono finiti Min-Jae Kim e Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e il suo rinnovo è tutt’altro che semplice.

Poi c’è Piotr Zielinski, il cui contratto ha durata ancor più breve, fino al 2024. Nelle ultime settimane si è parlato molto del suo possibile sostituto e il Napoli sta monitorando anche Jesper Lindstrom, che i tifosi partenopei hanno avuto modo di conoscere contro l’Eintracht Francoforte. Ma non c’è solo Giuntoli sul trequartista danese classe 2000, che rappresenterebbe una grande soluzione per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti.

Napoli, anche l’Arsenal vuole Lindstrom

Secondo quanto riferito da Sport 1, l’Arsenal ha avviato i contatti con l’Eintracht Francoforte per acquistare Jesper Lindstrom. Il club tedesco, per privarsi del proprio gioiello, chiede 30 milioni di euro. Una cifra tutto sommato che i Gunners potrebbero ritenere congrua al valore del giocatore. Ed è chiaro che il Napoli non può paragonarsi economicamente a un top club della Premier League. Resta comunque da capire la volontà di Lindstrom in caso di offerta di entrambi gli acquirenti, che non hanno intenzione di partecipare ad aste.

Lindstrom è alle prese con un infortunio alla caviglia e recupererà soltanto verso la fine di aprile. Un problema che gli impedì di giocare anche la sfida di ritorno col Napoli allo stadio Maradona. In questa stagione, il danese ha collezionato 31 presenze in tutte le competizioni, segnando 9 gol e siglando anche 4 assist. Un giocatore che si sta esprimendo su alti livelli e che potrebbe far comodo per il gioco di Mikel Arteta, intenzionato a beffare Giuntoli e le altre pretendenti. Ma l’Eintracht non cede per meno di 30 milioni.