❌ “Deluso dopo l’annuncio…”: Napoli, frecciata a Spalletti in diretta

Le parole di Aurelio De Laurentiis sulla possibile permanenza di Spalletti: è arrivata la frecciata in diretta.

Luciano Spalletti è senza dubbio uno degli artefici della cavalcata storica del Napoli che stiamo vedendo in questi mesi. La squadra azzurra si avvicina settimana dopo settimana a quello che potrebbe essere il terzo Scudetto della sua storia. A distanza di 33 anni dall’ultima volta, i tifosi azzurri sperano finalmente di poter festeggiare un traguardo importante che all’ombra del Vesuvio cullano ormai da settimane.

Si, perchè la galoppata del Napoli è talmente importante da avvicinare gli azzurri già alla fine di marzo alla vittoria del titolo. Certo, mancano ancora diverse partita e ci sono molti punti in palio. Guai a pensare di avere già la vittoria in tasca, ma al tempo stesso in casa azzurra c’è grande consapevolezza: nessuna delle inseguitrici, ad oggi, sembra in grado di tenere il passo degli uomini di Spalletti.

Proprio lui, l’allenatore, è stato definito da molti come vero pilastro di questa stagione. Il lavoro svolto per amalgamare un gruppo cosi giovane, e soprattutto rimpiazzare giocatori del calibro di Insigne, Koulibaly e Mertens, è stato sottolineato da tutti.

Napoli, l’annuncio del rinnovo ed il silenzio: il commento di Corbo

Anche Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a sottolineare la figura di Spalletti all’interno di questa macchina ai limiti della perfezione che si chiama Napoli. Ecco perchè proprio il patron ha voluto rilasciare dichiarazioni importanti, di fatto confermando fin da adesso Spalletti anche per la prossima stagione. Almeno, questa è l’idea del presidente. Il tecnico, dal canto suo, non ha commentato le parole di De Laurentiis.

Proprio quest’ultimo aspetto è stato trattato da Antonio Corbo, giornalista de ‘La Repubblica’, durante un suo intervento a ‘Radio Marte’, dove ha toccato proprio il tema del futuro di Spalletti ed il suo atteggiamento di fronte alle parole di De Laurentiis.

“Sono rimasto un po’ deluso. Dopo l’annuncio del rinnovo di Spalletti da parte del presidente mi sarei aspettato un commento dell’allenatore”, ha detto Corbo in diretta. “Una, due, tre, quattro parole da parte sua. Questo silenzio, questa pagina bianca, invece, mi ha sorpreso e l’ho evidenziato”, ha ancora dichiarato il giornalista.