“È colpa del Napoli”: Serie A, il curioso messaggio lascia increduli

In attesa del ritorno della nostra Serie A, sul Napoli di Spalletti capolista sono state rilasciate alcune dichiarazioni sorprendenti.

Una volta terminata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, dove l’Italia di Roberto Mancini ha prima perso contro l’Inghilterra e poi ha battuto Malta, l’attenzione di tutti i tifosi si è spostata di nuovo sul campionato. Dal prossimo weekend, di fatto, inizia il countdown finale di questa stagione.

Fino a giugno, infatti, non ci sarà più una pausa per le squadre della nostra Serie A. Nel frattempo, il Napoli di Luciano Spalletti ha subito di fronte a sé un impegno molto difficile. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Milan di Stefano Pioli.

A Fuorigrotta, infatti, ci sarà una squadra che ha l’obbligo di portare a casa dei punti, visto che ha nelle ultime tre giornate di campionato ha perso contro Fiorentina ed Udinese ed ha pareggiato a San Siro contro la Salernitana. Il Napoli, dal canto suo, cercherà di vincere per blindare ancora di più il proprio primato, con poi l’intento di concentrarsi solo sulla Champions League. Tuttavia, proprio sul team campano, sono arrivate alcune dichiarazioni che hanno spiazzato un po’ tutti.

Serie A, Fernando Orsi: “Critiche agli allenatori di Juventus, Inter e Milan? E’ colpa del Napoli!

Fernando Orsi, ex giocatore della Lazio, ha infatti parlato così del Napoli ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Tantissime critiche agli allenatori di Juventus, Inter e Milan? E’ colpa del Napoli di Spalletti che sta schiacciando il campionato. La squadra di Simone Inzaghi, invece, poteva avere almeno sei punti in punti, ma la distanza dagli azzurri sarebbe stata comunque siderale”.

L’ex estremo difensore ha poi concluso il suo intervento sul team partenopeo: “Mentre nel Milan, a parte Thiaw, nessun nuovo acquisto si è guadagnato un posto da titolare. Pioli ha sicuramente qualche scusante, ma per il resto mi aspettavo di più. Il Napoli, invece, sta distruggendo questo campionato, è come giocare contro Bayern Monaco e PSG che non ti danno nessuna possibilità di vincere lo Scudetto”.