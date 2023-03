👀 Zielinski e non solo: Lazio, Lotito progetta lo sgarbo al Napoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vince e convince in campionato ed in Europa. Intanto continuano i rumors di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle grandi rivelazioni non solo in campionato ma anche in chiave europea. La società di Aurelio De Laurentiis è stata protagonista finora di un’annata incredibile, è ad un passo dallo storico terzo titolo ed è impegnata nei Quarti di finale di Champions League. La cavalcata della formazione azzurra è straordinaria e il patron ha diversi gioielli di grande valore in vetrina.

Da Kvaratskhelia a Victor Osimhen fino al difensore coreano Kim Min Jae, i talentuosi calciatori azzurri sono diversi e in estate potrebbe esserci un assalto delle big europee per gli azzurri. Tante questioni da risolvere per il club partenopeo ma il Napoli deve prima pensare a questa parte finale di stagione, sia per il campionato che per la Champions League.

In particolare il club azzurro deve fare i conti con alcuni calciatori in scadenza di contratto nel 2024, da Hirving Lozano al centrocampista polacco Piotr Zielinski. Questi hanno ingaggi abbastanza esosi rispetto alle idee della dirigenza e, nell’eventualità non ci siano i presupposti per andare avanti, potrebbero essere messi sul mercato. Su Zielinski c’è l’interesse della Lazio con Sarri che farebbe follie per riaverlo a disposizione. Molto dipenderà però dalla qualificazione Champions e dal futuro di Sergej Milinkovic-Savic, anch’egli in forte bilico.

Napoli, non solo Zielinski: Lazio su Giuntoli

L’edizione odierna del Messaggero ha fatto il punto del mercato in casa Lazio. Oltre a Zielinski il patron biancoceleste vorrebbe soffiare alla capolista della Serie A il ds azzurro Cristiano Giuntoli, uno dei principali artefici del sogno azzurro. Tare è sempre più in bilico, Fabiani è l’opzione favorita per sostituirlo e Giuntoli è il sogno, dirigente che sia Lotito che i tifosi vorrebbero vedere nella Capitale.

Il quotidiano tornando al futuro di Zielinski, valuta il polacco circa 40 milioni di euro, la cifra che porterebbe De Laurentiis a cedere il calciatore. Il Napoli pensa al presente, ma intanto continuano i rumors di calciomercato, su Zielinski e non solo.