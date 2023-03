“Se De Laurentiis mi cerca…”: Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete, trasmissione in onda su Radio Crc condotta da Raffaele Auriemma.

L‘Empoli si trova al 14° osto in campionato, con 17 punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Nonostante ciò, Paolo Zanetti è nel mirino di diversi club che vorrebbero portarlo via da Empoli. La stagione è ancora lunga, mancano 11 partite, e l’Empoli non è ancora certo di conquistare la salvezza.

Il patron ha espresso parole di grande stima nei confronti di Luciano Spalletti e del Napoli.

“Sono molto contento per il Napoli. Avete messo da parte la scaramanzia ma, da sportivo, ancora riesco. Il Napoli può arrivare a 100 punti in campionato, senza contare la Champions League dove potrebbe avere altri successi”, ha commentato Corsi.

“Spalletti ha sempre avuto la volontà di evolversi per far crescere il gruppo e i singoli. Nel lavoro è maniacale, ma non sottovalutiamo quello svolto da Giuntoli e dallo staff perchè hanno sostituito i leader dell’anno scorso con calciatori pazzeschi”, ha proseguito.

Napoli, il patron dell’Empoli spiazza tutti

Il presidente dell’Empoli si è poi soffermato sul ct della nazionale Roberto Mancini. Ha dichiarato di avere grande stima nei suoi confronti e di capire perchè dice certe cose. Secondo lui ci sono giocatori importanti in Under 21, per esempio Baldanzi e Parisi.

Infine Fabrizio Corsi si è soffermato sul futuro del suo allenatore, Paolo Zanetti. “Se è pronto per un grande club? Sono felice per lui, ha una grande passione e una grande conoscenza del calcio. Essere l’allenatore del Napoli comporta grandi pressioni, perchè significa allenare un popolo. Per ora voglio conquistare la salvezza con Zanetti e poi dovrà decidere lui. Dei campanelli di allarme ci sono: penso però che De Laurentiis terrà Spalletti. Se poi dovesse chiamarmi per prendere un caffè insieme lo farò volentieri. Parlare con Aurelio mi riempie sempre”, ha concluso il presidente del’Empoli.

Parole importanti quelle del patron dell’Empoli. I toscani dovranno conquistare la salvezza con Paolo Zanetti in anchina, ma cosa succederà a fine stagione? L’allenatore è nel mirino di alcuni club, ma De Laurentiis sembra ormai deciso.