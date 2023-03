“Mie parole travisate”: Napoli, dopo lo sfogo arrivano le scuse

Dopo lo sfogo delle scorse ore sono prontamente arrivato le scuse. Il giocatore del Napoli ha parlato a distanza di poche ore sui social.

Una stagione piena ed a tratti logorante, quella vivono i calciatori che si ritrovano a giocare per le big europee. Soprattutto quei club, poi, che hanno anche il compito di restare sul pezzo per quanto riguarda la Champions League, oltre ovviamente agli impegni in campionato e quelli che stanno vivendo in questi giorni co le rispettive nazionali. Non è semplice riuscire a stare dietro a tutte queste situazioni, ed ecco perchè a volte capita di ritrovarsi anche a dover fronteggiare situazioni non semplici sotto il punto di vista psicologico, per non parlare poi di quello fisico.

In queste ore c’è stato uno sfogo durissimo e che ha fatto discutere da parte di uno dei calciatori del Napoli impegnato con la sua nazionale. Anche la squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un’annata molto particolare: il sogno Scudetto è più che mai alla portata di mano, fare bene in Champions League rappresenta un altro obiettivo della società. Poi, come detto, ci sono le compagini nazionali che inevitabilmente tolgono delle energie ai giocatori ed in alcuni casi rischiano anche si sovraccaricare i protagonisti in campo.

Napoli, Kim si scusa dopo la sfogo

Stavolta a fare discutere è stato uno che in campo si impegna tantissimo mentre fuori parla molto poco. Ecco perchè lo sfogo di Kim Min-Jae è stato molto particolare ed ha acceso il chiacchiericcio mediatico. Questo è arrivato dopo la partita giocata e persa in amichevole proprio dalla Corea contro l’Uruguay. “Sono stanco mentalmente. Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, il Napoli, piuttosto che sulla nazionale. Non ho altro da dire adesso”, le parole del giocatore riportate da diverse testate.

Adesso le scuse da parte di Kim, che evidentemente ha voluto lanciare un messaggio soprattutto ai tifosi coreani che possono essersi sentiti trascurati proprio a causa delle dichiarazioni del difensore del Napoli. “Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate“, ha scritto Kim su Instagram. “Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata”, ha detto ancora il difensore “Anche quando non ero al meglio fisicamente – dice Kim – o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione”.