Napoli, due nomi se parte Osimhen: Giuntoli li ha già presentati a De Laurentiis

E se Victor Osimhen lasciasse Napoli alla fine della stagione? Cristiano Giuntoli ha già individuato due profili ideali in grado di prendere il suo posto.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da definire. L’attaccante nigeriano è ovviamente concentrato sul presente, ma è anche vero che attorno all’ex Lille cominciato a delinearsi delle dinamiche di mercato sempre più nitide. La verità è che il numero 9 azzurro ha attirato su di sé l’attenzione di diversi top club europei, ed alla fine della stagione andranno fatte delle valutazione. La possibilità che Osimhen possa lasciare Napoli ad oggi non è infondata, ma molto dipenderà dall’epilogo della stagione ed ovviamente dalla volontà del giocatore.

Victor si trova bene nella città partenopea, quest’anno è diventato leader indiscusso della squadra e sta trascinando i suoi a suon di gol. Il rapporto con Kvicha Kvaratskhelia, l’intesa trovata col nigeriano e la consapevolezza che i due insieme sono in grado di fare grandi cose. Il Napoli ringrazia ed allo stesso tempo si gode i suoi giovani campioni. Allo stesso tempo, però, c’è chi si sta muovendo già in questa fase della stagione per provare a sorprendere ed anticipare tutti.

Napoli, Osimhen e il possibile addio: Giuntoli ha individuato due eredi

Serve, chiaramente, una cifra monstre per lasciar partire Osimhen. Questa mattina ‘Tuttosport’ ha parlato di una proposta di 120 milioni da parte del Bayern Monaco presentata al presidente De Laurentiis. Difficile resistere a certe cifre, e fino all’estate l’offerta potrebbe anche gonfiarsi qualora il Napoli dimostri reticenza nell’accettare. Ecco perchè Cristiano Giuntoli sta cominciando a guardarsi intorno.

Due i nomi individuati dal direttore sportivo proprio per prendere il posto di Osimhen in caso di addio in estate. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ uno di questi sarebbe Victor Boniface, attaccante dell’Union Saint Gilloise, anche lui nigeriano con all’attivo 19 gol in stagione. L’altro profilo è Brian Brobbey, attaccante dell’Ajax con 11 gol e 2 assist firmati fino a questo momento.

Entrambi sarebbero anche stati presentati al presidente Aurelio De Laurentiis come eredi ideali di Osimhen. Certo, solo una mossa preventiva: il Napoli spera di tenersi stretto il numero 9 anche la prossima stagione, ma quando girano certe cifre niente può dirsi scontato.