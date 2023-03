😨 Napoli, Totti lo ha fatto ancora: la frecciata a Spalletti è netta

Il Napoli domenica sera sfiderà il Milan, ma per Luciano Spalletti è arrivata un’altra ‘frecciata’ da parte di Francesco Totti.

Dopo la sosta delle nazionali, questo weekend torna il campionato italiano. Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso subito da una gara molto importante, visto che domenica sera arriverà il Milan guidato da Stefano Pioli.

Quella di domenica sarà solo la prima delle tre gare contro i rossoneri. I partenopei, infatti, sfideranno il Milan anche nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Tuttavia, in attesa delle due partite europee, il Napoli dovrà affrontare una squadra con un bisogno quasi vitale di punti.

Il Milan di Stefano Pioli, al netto del passaggio turno in Champions League ai danni del Tottenham, sta attraversando in campionato un nuovo momento negativo. Il ‘Diavolo’, infatti, ha totalizzato solo un punto (rimediato in casa contro la Salernitana) negli ultimi tre turni della nostra Serie A, considerando i ko esterni subiti prima contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Udinese di Andrea Sottil. Proprio per questo motivo, Luciano Spalletti è ben consapevole delle difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare. Tuttavia, prima della gara contro i rossoneri, il tecnico toscano deve fronteggiare una nuova ‘frecciata’ da parte di Francesco Totti.

Luciano Spalletti, la frecciata di Francesco Totti: “Napoli? Ha fatto il massimo, ma è stato fortunato a non avere un avversario capace di tenere il suo passo”

Sono ormai, infatti, super noti i contratti avvenuti tra l’ex capitano giallorosso e Luciano Spalletti. Totti e l’attuale allenatore del Napoli, nella seconda esperienza di quest’ultimo alla guida della Roma, si scontrarono in maniera durissima. Ma in queste ultime ore bisogna aggiungere un nuovo capitolo a questa diatriba.

Francesco Totti, infatti, ha parlato così del tecnico toscano ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Non mi aspettavo un Napoli così forte. Sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore. Gli azzurri sono riusciti a fare il massimo, ma sono stati fortunati a non avere nessun avversario capace di tenere il loro stesso passo. Ai miei tempi se vincevi 20 partite c’erano Juventus ed Inter che ne vincevano 19. Quest’anno, invece, non è andata così”.