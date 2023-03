😮 Mercato Napoli, un Kvaratskhelia anche in difesa: parla l’agente

L’affare Kvaratskhelia potrebbe essere il primo a inaugurare una falsariga di colpi simili e infatti l’agente del giocatore individuato ne parla al quotidiano locale.

Negli ultimi tempi, e il calciomercato estivo del 2022 ne è una chiara dimostrazione, il Napoli ha sposato l’epicentro del suo calciomercato nell’Est Europa. L’acquisto di Kvaratskhelia e Kim Min-Jae ne è una dimostrazione, e potrebbe aver aperto un ciclo di comunicazioni e collegamenti, che formeranno il fulcro dei movimenti azzurri nel prossimo futuro.

Tra le varie indiscrezioni che di consueto cominciano a circolare in questo periodo, una che riguarda gli interessi del Napoli conduce al difensore russo classe 1999, Igor Diveev. Si tratta di un calciatore di proprietà dello CSKA Mosca e dal 2020 fa anche parte del giro della sua Nazionale. Il vincolo che attualmente lo lega alla squadra della capitale è partito nel 2019 e terminerà nel giugno del 2024.

Per la società dello CSKA Mosca potrebbe essere interessante dialogare sulla cessione del calciatore durante l’estate, di modo tale da non perderlo a parametro zero fra un anno, qualora non dovesse esserci interesse e/o intenzione di rinnovare il contratto, soprattutto da parte del difensore. Ad oggi, inoltre, il valore di mercato del suo cartellino si aggira intorno ai 6 milioni di euro e ciò significa che potrebbe essere realmente appetibile e facile da prelevare.

Napoli, l’agente di Diveev: “C’è interesse, ma…”

Ne ha parlato ai russi di ‘Sport Express’ l’agente Oleg Eremin, il quale cura gli interessi di Diveev. Rispondendo alle domande dei giornalisti in merito al sondaggio da parte del Napoli, ha dichiarato: “Non ne so nulla, partiamo dai fatti. Se ci sarà interesse, allora sarà espresso con proposte e offerte, e quindi se ne potrà parlare”.

Al momento quindi pare che sia tutto fermo, ma potrebbe anche essere stata una risposta data per non alimentare indiscrezioni e lavorare con serenità , in sordina fin quando e quanto possibile. Poiché sempre il procuratore Eremin ha poi aggiunto: “Abbiamo dei partner che lavorano in Europa, per cui tutto è possibile. Del Napoli non so ancora niente. Ammetto che c’è interesse, ma ad oggi non ho tali informazioni”.